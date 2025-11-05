Aerolíneas de EE. UU. sienten el impacto del cierre en las reservas, según asociación

WASHINGTON, 5 nov (Reuters) - El jefe de un grupo comercial que representa a las principales aerolíneas estadounidenses dijo a Reuters el miércoles que las compañías están empezando a ver una caída en las reservas de pasajeros, cuando el cierre parcial del gobierno alcanzó un récord de 36 días.

"Empezamos a ver, como sector, un retroceso de la gente que reserva sus planes de viaje hace poco más de una semana y crece un poco cada día", dijo Chris Sununu, que dirige Airlines for America, añadiendo que las compañías no están viendo un aumento en las cancelaciones.

"Estamos intentando animar a la gente a que siga con sus reservas, a que siga con sus planes de viaje", agregó.

Airlines for America representa a American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y otras grandes compañías.

Según Sununu, las compañías aéreas están hablando con los legisladores para pedirles que pongan fin al cierre del Gobierno, ahora que se acerca el ajetreado periodo de vacaciones de Acción de Gracias.

"No hay partido político que gane si el Día de Acción de Gracias se arruina por culpa de su política: todos pierden", dijo Sununu. "Será mejor que se pongan las pilas y solucionen este asunto".

El cierre ha obligado a 13.000 controladores aéreos y 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte a trabajar sin sueldo y ha paralizado decenas de miles de vuelos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió el martes de que si el cierre se prolonga otra semana podría provocar un "enorme caos" y obligarle a cerrar parte del espacio aéreo nacional al tráfico, una medida drástica que podría poner patas arriba la aviación estadounidense.

Sununu, las cuatro mayores aerolíneas estadounidenses y la Asociación Nacional de Controladores Aéreos han pedido al Congreso que apruebe rápidamente una ley provisional de financiación que permita la reapertura del Gobierno. (Reporte de David Shepardson; edición en español de Javier López de Lérida)