LA NACION

Aerolíneas de EEUU cancelan 1.200 vuelos el martes por cierre del Gobierno

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Aerolíneas de EEUU cancelan 1.200 vuelos el martes por cierre del Gobierno
Aerolíneas de EEUU cancelan 1.200 vuelos el martes por cierre del Gobierno

WASHINGTON, 11 de noviembre (Reuters) - Las aerolíneas cancelaron casi 1.200 vuelos el martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan los 1.000 desde que el Gobierno impuso reducciones obligatorias de vuelos para hacer frente a los problemas de seguridad.

La Administración Federal de Aviación (AFIP) ordenó la semana pasada a las aerolíneas que redujeran el 4% de los vuelos diarios a partir del viernes en 40 grandes aeropuertos por problemas de personal en el control del tráfico aéreo.

Las reducciones de vuelos aumentaron al 6% el martes y luego alcanzaron el 8% el jueves y el 10% el 14 de noviembre. Las aerolíneas y la AFIP están debatiendo si los recortes se reducirán a medida que se acerca el final de un cierre gubernamental récord de 42 días. (Reporte de David Shepardson, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

LA NACION
Más leídas
  1. Imputaron al hermano de Ginóbili por la muerte de 13 personas
    1

    Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca

  2. Rige una alerta por tormentas fuertes en la Ciudad y el conurbano bonaerense
    2

    Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este martes 11 de noviembre: las provincias afectadas

  3. Talentoso, hincha de River y figura de Aston Villa: el volante que le cambió la cabeza al DT de Dibu
    3

    Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección

  4. Se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
    4

    A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa

Cargando banners ...