Aerolíneas de EEUU cancelan 1.200 vuelos el martes por cierre del Gobierno

WASHINGTON, 11 de noviembre (Reuters) - Las aerolíneas cancelaron casi 1.200 vuelos el martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan los 1.000 desde que el Gobierno impuso reducciones obligatorias de vuelos para hacer frente a los problemas de seguridad.

La Administración Federal de Aviación (AFIP) ordenó la semana pasada a las aerolíneas que redujeran el 4% de los vuelos diarios a partir del viernes en 40 grandes aeropuertos por problemas de personal en el control del tráfico aéreo.

Las reducciones de vuelos aumentaron al 6% el martes y luego alcanzaron el 8% el jueves y el 10% el 14 de noviembre. Las aerolíneas y la AFIP están debatiendo si los recortes se reducirán a medida que se acerca el final de un cierre gubernamental récord de 42 días. (Reporte de David Shepardson, Editado en Español por Ricardo Figueroa)