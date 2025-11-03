Aerolíneas de EEUU estiman que más de 3,2 millones han sido afectados por el cierre del gobierno

WASHINGTON, 3 nov (Reuters) -

Más de 3,2 millones de pasajeros de aerolíneas estadounidenses se han visto afectados por retrasos o cancelaciones debidos a problemas de personal de los controladores aéreos desde que comenzó el cierre parcial del Gobierno el 1 de octubre, informó el lunes un grupo de aerolíneas. Airlines for America, que representa a American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y otras grandes compañías aéreas, dijo que el 16% de los retrasos se debieron a problemas de personal en octubre, frente al 5% habitual antes del cierre.

Solo el viernes se vieron afectados más de 300.000 pasajeros, el peor día desde que comenzó la paralización parcial del Gobierno, añadió el grupo. (Reporte de David Shepardson; edición en español de Javier López de Lérida)