Aerolíneas de EEUU se apuran para afrontar el primer día de recortes de vuelos del 4%

Por David Shepardson

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) -

Las aerolíneas estadounidenses se apresuraban el viernes a recortar el 4% de los vuelos en 40 aeropuertos importantes después de que el Gobierno impuso un recorte a los viajes aéreos, alegando preocupaciones por la seguridad del control del tráfico aéreo debido a un cierre gubernamental sin precedentes.

Los recortes, que comenzaron a las 11:00 GMT, incluyen unos 700 vuelos de las cuatro mayores aerolíneas -American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines- y se prevé que aumenten al 6% el martes y luego al 10% el 14 de noviembre si el cierre no termina.

Las medidas no se aplican a los vuelos internacionales.

El presidente ejecutivo de American Airlines, Robert Isom, dijo a CNBC que no espera que la reducción inicial de vuelos suponga un trastorno significativo para los clientes, pero advirtió que "este nivel de cancelaciones va a crecer con el tiempo y eso es algo que va a ser problemático".

Se espera que los recortes sean menores el sábado, ya que las aerolíneas suelen volar menos los sábados.

United Airlines indicó que la mitad de sus clientes afectados pudieron ser reubicados dentro de las cuatro horas siguientes a su hora de salida original.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) no publicó la lista de aeropuertos afectados hasta las 00:30 GMT del viernes -menos de 12 horas antes de que entraran en vigor los recortes- y rechazó en gran medida las preocupaciones que las aerolíneas plantearon tras recibir un borrador de la orden.

Las aerolíneas también están lidiando con las consecuencias de las continuas ausencias de controladores aéreos, mientras la FAA reduce los vuelos para hacer frente a los problemas de personal. Esta semana, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que entre el 20% y el 40% de los controladores no se presentaban a trabajar en un día cualquiera. (Editado en español por Carlos Serrano)