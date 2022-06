Aerolíneas intensifican presión para que eeuu abandone norma internacional sobre pruebas de covid-19

Por David Shepardson

WASHINGTON, 3 jun (Reuters) - Las aerolíneas estadounidenses están intensificando sus esfuerzos para que el gobierno ponga fin a los requisitos de las pruebas de COVID-19 previas a la salida para los viajes aéreos internacionales.

El CEO de American Airlines, Robert Isom, dijo el viernes que los requisitos de las pruebas son "absurdos" y estaban "deprimiendo" los viajes de placer y de negocios.

Las aerolíneas afirman que muchos estadounidenses no viajan al extranjero por temor a dar positivo en las pruebas y no poder volver.

Los viajes aéreos internacionales en Estados Unidos se han reducido en un 14% respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

Isom dijo que el 75% de los países a los que viaja la empresa no tienen requisitos de pruebas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) exigen que los viajeros den negativo en las pruebas realizadas un día antes de volar a Estados Unidos.

"Estamos realmente frustrados y esto es algo que está perjudicando no sólo a los viajes a Estados Unidos, sino que simplemente no tiene sentido", dijo Isom, que agregó que las normas de análisis no se aplican a las personas que cruzan las fronteras terrestres del país.

El CEO de Delta Air Lines, Ed Bastian, dijo el miércoles a Reuters que la eliminación de los requisitos impulsará los viajes y sostuvo que 44 de los 50 países a los que viaja la compañía no exigen las pruebas.

(Reporte de David Shepardson. Editado en español por Javier Leira)