Aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspenden vuelos a Venezuela por dos días

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron vuelos hacia y desde Venezuela por dos días, sumándose a otras ocho compañías que cancelaron vuelos ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

Ambas compañías informaron mediante comunicados que "debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves" reportadas por sus pilotos tomaron "la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025".

"Nos mantenemos evaluando la situación y compartiremos nueva información en las próximas 24 horas", indicaron.

mbj/atm