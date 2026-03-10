Aerolíneas suben precios de billetes por alza del costo del combustible por la guerra

Por Shivangi Lahiri y Sameer Manekar

10 mar (Reuters) - La aerolínea australiana Qantas Airways, la escandinava SAS y Air New Zealand anunciaron el martes un aumento en las tarifas aéreas, achacándolo al repentino incremento en el precio del combustible provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Los precios del combustible para aviones, que rondaban los 85-90 US$ por barril antes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se han disparado hasta 150-200 US$ en los últimos días, dijo la aerolínea de bandera neozelandesa, que suspendió sus previsiones financieras para 2026 debido a la incertidumbre sobre el conflicto.

La guerra, que ha interrumpido el transporte marítimo a través de la ruta de exportación de crudo más importante del mundo, ha provocado una subida de los precios del petróleo, afectando a los viajes a nivel mundial, disparando el precio de los billetes en algunas rutas y despertando el temor a una profunda caída del número de viajes.

"Aumentos de esta magnitud hacen necesario reaccionar para mantener unas operaciones estables y fiables", afirmó un portavoz de SAS en una declaración a Reuters, añadiendo que había aplicado un "ajuste temporal de precios".

La mayor aerolínea escandinava afirmó el año pasado que había ajustado temporalmente su política de cobertura de combustible debido a la incertidumbre de las condiciones del mercado y que no tenía cubierto el consumo de combustible para los siguientes 12 meses.

Varias aerolíneas asiáticas y europeas, entre ellas Lufthansa y Ryanair, cuentan con coberturas de petróleo, lo que les permite asegurar una parte de sus suministros de combustible a precios fijos.

Sin embargo, Finnair, que había cubierto más del 80% de sus compras de combustible del primer trimestre, advirtió de que incluso la disponibilidad de combustible podría estar en peligro si el conflicto se prolonga.

"Una crisis prolongada podría afectar no solo al precio del combustible, sino también a su disponibilidad, al menos temporalmente", afirmó un portavoz de Finnair, añadiendo que aún no se había producido esta situación.

Kuwait, uno de los principales exportadores de combustible para aviones al noroeste de Europa, se ha enfrentado a recortes en la producción.

Destacando el caos en el espacio aéreo de Oriente Medio, los aviones que llegaban a Dubái fueron puestos brevemente en espera el martes debido a un posible ataque con misiles, según informó el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24 en la red social X. Los aviones finalmente aterrizaron.

Qantas afirmó que, además de aumentar las tarifas internacionales, está evaluando la posibilidad de reasignar su capacidad a Europa, ya que las aerolíneas y los pasajeros tratan de evitar las perturbaciones en Oriente Medio, donde los disparos de drones y misiles han restringido los vuelos.

Las tarifas aéreas se han disparado en las rutas entre Asia y Europa debido al cierre del espacio aéreo y a las restricciones de capacidad, y Cathay Pacific Airways, de Hong Kong, anunció el martes que añadirá vuelos adicionales a Londres y Zúrich en marzo.

Air New Zealand dijo que aumentó las tarifas económicas de ida en 10 dólares neozelandeses (5,92 US$) en las rutas nacionales, en 20 dólares neozelandeses en los servicios internacionales de corta distancia y en 90 dólares neozelandeses en los vuelos de larga distancia.

Hong Kong Airlines anunció en su página web que elevará sus recargos por combustible hasta un 35,2% a partir del jueves, con el mayor incremento en los vuelos entre Hong Kong y las Maldivas, Bangladés y Nepal.

Sin embargo, algunas aerolíneas europeas afirmaron que no ven aún la necesidad de tomar medidas a corto plazo. Un portavoz de IAG, propietaria de British Airways, afirmó que la compañía está bien protegida para el futuro inmediato y que no tiene planes de cambiar los precios de los billetes.

Algunas acciones de aerolíneas subían y los precios del crudo caían a cerca de 90 US$ el barril el martes, desde un máximo de 119 US$ en la víspera, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra podría terminar pronto.

Las acciones de las aerolíneas europeas subían entre un 4% y un 7%. Las de las principales compañías estadounidenses Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines y American Airlines bajaban entre un 2% y un 4%.

Las aerolíneas estadounidenses dependen menos de las coberturas que sus rivales europeas y asiáticas para gestionar sus costos de combustible, lo que hace que sus valores sean más vulnerables a la volatilidad del petróleo.

En Asia, Qantas cerró con un alza del 0,5%, Korean Air Lines subió un 3% y Cathay Pacific, un 3,6%. Todas ellas habían registrado fuertes caídas el lunes.

El combustible es el segundo gasto más importante para las compañías aéreas después de la mano de obra, y suele representar entre una quinta y una cuarta parte de los gastos de explotación.

Además de los elevados costos del combustible, la reducción del espacio aéreo también amenaza con afectar a la industria turística mundial, ya que los pilotos cambian sus rutas para evitar el conflicto de Oriente Medio y se llena la capacidad de las rutas más populares.

Emirates, Qatar Airways y Etihad suelen representar de forma conjunta cerca de un tercio del tráfico de pasajeros entre Europa y Asia y transportan a más de la mitad de todos los pasajeros de Europa a Australia, Nueva Zelanda y las islas cercanas del Pacífico, según Cirium.

Las aerolíneas europeas ya han tenido que lidiar con la escasez de espacio aéreo disponible creada por la guerra en Ucrania, y muchas han evitado el espacio aéreo ruso y han volado rutas internacionales más largas. Ahora, con aún menos espacio aéreo disponible, afirman que su negocio se ha vuelto aún más difícil.

(1 US$ = 7,8236 dólares hongkoneses)

(1 US$ = 1,6892 dólares neozelandeses)

(Reporte de Shivangi Lahiri, Shivansh Tiwary Sameer Manekar en Bangalore, Julie Zhu en Hong Kong, Heekyong Yang y Hyun Joo Jin en Seúl, Stine Jacobsen en Copenhague, Essi Lehto en Helsinki, Panarat Thepgumpanat en Bangkok y Khanh Vu en Hanói; escrito por Anne Marie Roantree y Joanna Plucinska; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)