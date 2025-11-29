Aerolíneas trabajan para solucionar fallo de software en el A320; hubo algunos vuelos afectados

Aerolíneas de todo el mundo reportaron interrupciones de corto plazo al inicio del fin de semana mientras corregían el software de un modelo de avión ampliamente utilizado, después de que un análisis encontró que el código informático pudo ser el causante de una caída repentina en la altitud de un avión de JetBlue el mes pasado.

Airbus dijo el viernes que un análisis del incidente de JetBlue reveló que la intensa radiación solar podría corromper datos primordiales para el funcionamiento de los controles de vuelo en la familia de aviones A320.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea exigieron a las aerolíneas que abordaran el problema actualizando el software. Más de 500 aviones registrados en Estados Unidos se verán afectados.

La agencia europea dijo que esto podría causar “interrupciones a corto plazo” en los horarios de vuelo. El problema fue introducido por una actualización de software en las computadoras a bordo del avión, según la agencia.

Afectaciones en el Día de Acción de Gracias en EEUU

En Japón, All Nippon Airways, que opera más de 30 aviones, canceló 65 vuelos nacionales para el sábado. Dijo que eran posibles cancelaciones adicionales el domingo.

El cambio de software se produce mientras los pasajeros en Estados Unidos comenzaban a regresar a casa después del feriado por el Día de Acción de Gracias, que es el momento de más viajes en el país.

American Airlines tiene alrededor de 480 aviones de la familia A320, de los cuales 209 están afectados. La solución debería tomar alrededor de dos horas para muchos aviones y se espera que las actualizaciones se completen para la gran mayoría el viernes, dijo la aerolínea. Unos pocos se terminarán el sábado.

American esperaba algunos retrasos, pero dijo que se enfocaba en limitar las cancelaciones. Afirmó que la seguridad sería su prioridad.

Air India dijo en X que sus ingenieros estaban trabajando en la solución y completaron el reinicio en más del 40% de los aviones que lo necesitan. No hubo cancelaciones, afirmó.

Delta esperaba que el problema afectara a menos de 50 de sus aviones A321neo. United dijo que seis aviones en su flota están afectados y espera interrupciones menores en algunos vuelos. Hawaiian Airlines dijo que no se vio afectada.

Vuelos europeos vuelven a la normalidad

En Francia, el ministro de Transporte, Philippe Tabarot, dijo que la situación se ha estabilizado ya que varias actualizaciones de software ya se habían instalado. Señaló que el impacto fue limitado en el país con un “casi completo retorno a la normalidad en los aeropuertos franceses”.

En el Reino Unido, la interrupción también fue mínima. British Airways, por ejemplo, dijo que solo tres de sus aviones requerían la actualización, mientras que EasyJet indicó que podría haber cambios en su horario de vuelos como resultado de la actualización, en cuyo caso se informará a los pasajeros.

La alemana Lufthansa dio a conocer que la mayoría de las actualizaciones de software se completaron durante la noche y la mañana del sábado. No se espera que se cancelen vuelos de Lufthansa Group Airlines debido a la situación actual, pero podría haber retrasos menores durante el fin de semana, afirmó.

La escandinava SAS dijo que sus vuelos operaban con normalidad el sábado, ya que sus equipos trabajaron durante la noche para instalar el software requerido.

Mike Stengel, socio de la consultora de la industria aeroespacial AeroDynamic Advisory, dijo que la solución podría abordarse entre vuelos o en revisiones nocturnas de los aviones.

“Definitivamente no es ideal que esto esté sucediendo en un avión tan ubicuo en un fin de semana tan ajetreado”, comentó Stengel desde Ann Arbor, Michigan. “Aunque, nuevamente, el lado positivo es que solo debería tomar unas pocas horas actualizar el software”.

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron llevados al hospital después del incidente del 30 de octubre a bordo del vuelo que iba de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey. El avión fue desviado a Tampa, Florida.

Airbus, que está registrado en Holanda, pero tiene su sede principal en Francia y es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, junto con la estadounidense Boeing.

El A320 es el principal competidor del 737 de Boeing, dijo Stengel. Airbus actualizó su motor a mediados de la década de 2010, y los aviones en esta categoría se llaman A320neo.

El A320 es la familia de aviones de pasillo único más vendida del mundo, según el sitio web de Airbus.

Mari Yamaguchi en Tokio, Jennifer Kelleher en Honolulu, Geir Moulson en Berlín y Pan Pylas en Londres contribuyeron a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.