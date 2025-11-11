Aeroméxico Cargo lidera crecimiento histórico de la carga aérea en 2024, impulsado por el auge del e-commerce

MADRID, 11 Nov (Europa Press)

De acuerdo con cifras oficiales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en 2024 la industria de carga aérea registró el mejor desempeño de su historia, con un crecimiento del 11,3% interanual, impulsado en gran medida por la creciente demanda del comercio electrónico.

Hoy en día, el papel que juega la aviación va más allá de solo conectar personas con destinos, también implica transportar el legado culinario, artístico y cultural de otras naciones, así como llevar la innovación y nuevas tecnologías a diferentes regiones del mundo.

En México, Aeroméxico Cargo es reconocido como el principal operador logístico aéreo, semanalmente opera cerca de 2.800 vuelos y cuenta con una amplia cobertura en todo el territorio mexicano, así como en los diferentes destinos internacionales en los que Aeroméxico tiene presencia.

La creación de esta subsidiaria data desde el año 2011, y tiene como objetivo trasladar diversos productos, entre los que destacan: documentos, envíos de e-commerce, perecederos, tecnología de alta gama, medicamentos, entre otros. Cada una de estas mercancías atraviesa por diferentes procesos que garantizan su calidad, desde la llegada al mostrador, el paso por aduanas y su entrega con el cliente.

Su capacidad es gestionada estratégicamente a través de los vuelos comerciales, aprovechando los compartimentos de carga de las diferentes aeronaves. Adicional, cuenta con personal altamente capacitado y una moderna infraestructura que incluye almacenes especializados hasta cámaras de refrigeración.

Uno de los productos perecederos que representa un porcentaje importante de la carga transportada es el aguacate, principalmente en los meses de septiembre y octubre.

Tan solo durante 2024, el 95% del aguacate transportado desde la Ciudad de México y Guadalajara tuvo como destino final la ciudad de Madrid, España. Consolidándose como el principal punto de entrada en Europa. De manera adicional, otros destinos relevantes en este mercado incluyen Londres, Ámsterdam y París, aunque con menor participación.