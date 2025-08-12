Aeroméxico se posiciona como la aerolínea global más puntual del mundo en julio con el 89,8% de vuelos en hora
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -
Aeroméxico se colocó como la aerolínea global más puntual del mundo en julio con el 89,81% de los vuelos aterrizados en hora, según los datos de la consultora Cirium. En este listado le siguen Azul (87,55%), Saudia (87,57%), Qatar Airways (85,79%) y Latam Airlines (82,02%), que cierra el 'top 5' de la puntualidad en las aerolíneas globales. Completan la lista de las diez aerolíneas más puntuales en julio Avianca (81,16%), SAS (81,07%), ANA (77,88%), Turkish Airlines (77,21%) y JAL (76,97%).
Entre las aerolíneas europeas, Icelandair coronó en julio con el 81,46% de sus vuelos aterrizados en hora, seguida de SAS, Turkish, Finnair (75,04%) y la española Iberia, que consiguió el quinto lugar con una puntualidad del 75,01%). También aparecen las españolas Vueling (72,49%) y Air Europa (70,9%), que consiguieron el octavo y noveno lugar, respectivamente, en el séptimo mes del año.
