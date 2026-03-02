Aeronaves de EE. UU. abandonan España tras la negativa del Gobierno a que se usen las bases contra Irán

MADRID, 2 mar (Reuters) -

Quince aviones estadounidenses han abandonado las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, desde que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el fin de semana, según mostraron el lunes los mapas del sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que España no permitiría que sus bases militares, gestionadas conjuntamente por Estados Unidos y España pero bajo soberanía española, se utilizaran para atacar Irán, algo que España ha condenado.

Al menos siete de los aviones aparecían en FlightRadar24 como aterrizados en la base aérea de Ramstein, en Alemania.

Reino Unido también se había negado inicialmente a permitir el uso de sus bases para un ataque contra Irán, pero el domingo el primer ministro, Keir Starmer, autorizó su uso para la "autodefensa colectiva".

La postura de España y la enérgica condena de las acciones de Estados Unidos e Israel en Irán por parte del presidente socialista, Pedro Sánchez, convierten al país una vez más en un caso atípico de la región, lo que podría aún más su relación con Washington.

"", dijo Albares en declaraciones a la cadena de televisión española Telecinco.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que los aviones, principalmente aviones cisterna de reabastecimiento aéreo, entre ellos el Boeing KC-135 "Stratotanker", estaban hasta ese momento estacionados permanentemente en España.

La página web de seguimiento FlightRadar24 mostró que nueve aviones cisterna partieron el domingo de la base aérea de Morón, en el sur de España, con destino a Alemania.

Dos vuelos partieron de Rota, una base naval con aeródromo, hacia el sur de Francia, según FlightRadar24. Otros cuatro vuelos partieron de Rota, pero no se mostró su ruta. (Información de Victoria Waldersee, David Latona, Elena Rodríguez y Emma Pinedo; edición de Alex Richardson; edición en español de Jorge Ollero Castela)