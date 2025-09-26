Aeropuerto danés vuelve a cerrar tras posible nuevo avistamiento de drones

Un aeropuerto danés volvió a cerrar brevemente tras otro presunto avistamiento de drones, informaron la policía y medios locales el viernes, después de que la primera ministra atribuyera incidentes similares ocurridos esta semana a "ataques híbridos".

El espacio aéreo sobre la terminal aérea de Aalborg, en el norte de Dinamarca, fue clausurado alrededor de las 23:40 locales (21:40 GMT) del jueves debido a la presencia de drones en la zona, informó la cadena pública DR, citando a un funcionario del aeropuerto.

La policía regional afirmó posteriormente en un comunicado que el cierre se produjo por la sospecha de actividad de aparatos de ese tipo y añadió que fue reabierto a las 00:35 del viernes.

No quedó claro si las autoridades verificaron la presencia de drones.

El cierre obligó a un vuelo de KLM procedente de Ámsterdam a dar media vuelta y a la cancelación de un viaje de Scandinavian Airlines desde la capital danesa, Copenhague, según sitios de seguimiento aéreo y las páginas web de las aerolíneas.

Ya se habían avistado drones el miércoles y el jueves temprano en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg y en la base aérea de Skrydstrup, antes de que se marcharan por su cuenta, alertó entonces la policía.

Ese incidente provocó también el cierre de la terminal de Aalborg durante varias horas.

El avistamiento de drones generó además la clausura del aeropuerto de Copenhague a principios de esta semana.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, consideró el jueves en un mensaje de video que el país había sido "víctima de ataques híbridos", en referencia a una forma de guerra no convencional.

El Ministerio de Defensa denunció una operación "sistemática" causada por un "actor profesional", sin precisar cuál.

Estos incidentes se producen tras la incursión de drones rusos en Polonia y Rumania y de aviones de combate de Moscú en el espacio aéreo estonio, aunque las autoridades danesas y europeas no han establecido por el momento ninguna relación entre estos incidentes.

Frederiksen afirmó, sin embargo, que Rusia era "el principal país que supone una amenaza para la seguridad de Europa".

Moscú rechazó "firmemente" estar implicada en lo ocurrido, y su embajada en Copenhague denunció una "provocación orquestada".

El fin de semana pasado, otros aeropuertos europeos, en particular los de Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, se vieron afectados por un ciberataque cuyo origen no ha sido revelado.

bur-mjw/tc/arm/cjc