Aeropuerto de Dubái suspende sus operaciones

El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la suspensión de sus operaciones, luego de que se llevara a cabo una operación de interceptación sobre la terminal aérea mientras las autoridades emiratíes enfrentaban un ataque de Irán.

"Por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se han suspendido temporalmente", indicó la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái en la red social X.

El sábado por la mañana, el gobierno de esa ciudad de Emiratos Árabes confirmó en X "un incidente menor como consecuencia de la caída de escombros tras una interceptación", al tiempo que desmentía "las informaciones que circulaban en las redes sociales sobre incidentes en el Aeropuerto Internacional de Dubái".