Aeropuerto de Fráncfort sufre retrasos debido al cierre de pistas por la nieve

FRÁNCFORT, 3 feb (Reuters) - Los pasajeros del aeropuerto ⁠de Fráncfort ⁠se enfrentaban el martes a retrasos y cancelaciones ⁠aisladas de ‌vuelos ​debido a las fuertes nevadas, informó ​el operador Fraport.

Las pistas ‌cerraron alrededor de ‌las 15.00 ​hora local (1400 GMT) para poder ser limpiadas, según un portavoz de Fraport, quien añadió que se esperaba que una pista volviera a ⁠estar operativa alrededor de las 16.15.

En su ​página web, Fraport pidió a los pasajeros que comprobaran el estado de sus vuelos, ya que era posible que ⁠se produjeran retrasos o incluso cancelaciones debido ​a las condiciones meteorológicas.

Algunos vuelos con destino a Fráncfort fueron desviados ‍a otros aeropuertos, como Düsseldorf o Stuttgart, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24. (Reporte de Ludwig ​Burger y Reuters Television, redacción de Madeline Chambers, edición de Thomas Seythal; Editado ‍en Español por Ricardo Figueroa)