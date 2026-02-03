Aeropuerto de Fráncfort sufre retrasos debido al cierre de pistas por la nieve
FRÁNCFORT, 3 feb (Reuters) - Los pasajeros del aeropuerto de Fráncfort se enfrentaban el martes a retrasos y cancelaciones aisladas de vuelos debido a las fuertes nevadas, informó el operador Fraport.
Las pistas cerraron alrededor de las 15.00 hora local (1400 GMT) para poder ser limpiadas, según un portavoz de Fraport, quien añadió que se esperaba que una pista volviera a estar operativa alrededor de las 16.15.
En su página web, Fraport pidió a los pasajeros que comprobaran el estado de sus vuelos, ya que era posible que se produjeran retrasos o incluso cancelaciones debido a las condiciones meteorológicas.
Algunos vuelos con destino a Fráncfort fueron desviados a otros aeropuertos, como Düsseldorf o Stuttgart, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24. (Reporte de Ludwig Burger y Reuters Television, redacción de Madeline Chambers, edición de Thomas Seythal; Editado en Español por Ricardo Figueroa)