Aeropuerto de Múnich suspende vuelos tras avistamiento de drones

El aeropuerto de la ciudad alemana de Múnich suspendió sus vuelos tras varios avistamientos de drones, informó la madrugada del viernes la policía a la AFP, en el último de una serie de incidentes similares que han afectado al tráfico aéreo en toda Europa.

La terminal aérea indicó que el jueves por la noche fueron cancelados 17 vuelos con salida desde Múnich, lo que afectó a casi 3000 pasajeros, y que 15 más que debían aterrizar allí fueron desviados a otras ciudades.

El comunicado no aclaró cuándo se reanudará la operación.

Los pasajeros afectados en Múnich fueron atendidos con camas plegables, mantas, bebidas y aperitivos, según la nota.

Varias personas avistaron drones alrededor del aeropuerto alrededor de las 19:30 GMT del jueves y de nuevo minutos más tarde, lo que provocó el cierre de ambas pistas durante una hora, informó un portavoz de la policía a la AFP.

Las autoridades alemanas iniciaron una búsqueda para identificar el origen de los aparatos.

Se desplegaron helicópteros de la policía, pero "no hay información disponible sobre el tipo y el número de drones", dijo el vocero.

El incidente se produce antes del último fin de semana de la Oktoberfest de Alemania, que atrae cada día a Múnich a cientos de miles de personas.

Alemania está en alerta máxima por la amenaza de los drones, mientras que otros países europeos, como Polonia y Dinamarca, han culpado a Rusia de recientes incursiones en su espacio aéreo.

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea se reunieron el jueves en Copenhague para debatir el refuerzo de las defensas del bloque con el establecimiento de un "muro antidrones".

Las autoridades alemanas han advertido de la creciente amenaza de esos aparatos, afirmando que la semana pasada un enjambre de ellos sobrevoló el país, incluyendo instalaciones militares e industriales.

