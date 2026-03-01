Aeropuerto Dubái y hotel Burj Al Arab sufren daños por los ataques con misiles iraníes

DUBÁI, 28 feb (Reuters) - El aeropuerto internacional de Dubái y su emblemático hotel Burj Al Arab sufrieron daños mientras los ataques iraníes de represalia se extendieron durante la noche por los Estados del Golfo y Oriente Medio, llegando más allá de las bases e intereses estadounidenses.

Cuatro personas resultaron heridas en el aeropuerto, informó la oficina de prensa del emirato el domingo por la mañana.

La oficina de prensa de Dubái declaró en X que "una terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente controlado", sin dar más detalles.

Más tarde también confirmó que se interceptó un dron y que los restos provocaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab.

Dubái es el mayor centro turístico y comercial de Oriente Medio y su aeropuerto es uno de los más transitados del mundo.

El hotel Burj Al Arab es desde hace tiempo uno de los símbolos más reconocibles del emirato. Inaugurado en 1999 en una isla artificial frente a la playa de Jumeirah, la torre con forma de vela se convirtió rápidamente en el emblema de una ciudad decidida a proyectar su lujo a escala mundial.

El sábado se produjo un incendio cerca de otro hotel en la isla artificial Palm Jumeirah.

Fuentes aeronáuticas informaron a Reuters que una de las terminales del aeropuerto sufrió daños durante un ataque iraní perpetrado durante la noche.

Abu Dhabi Airports también dijo en una publicación en X que un incidente en el Aeropuerto Internacional Zayed, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, causó la muerte de un ciudadano asiático y siete heridos. Posteriormente, eliminó la publicación.

Una de las dársenas del puerto de Jebel Ali, en Dubái, también se incendió debido a los restos resultantes de una interceptación aérea, según informó la oficina de prensa de Dubái en un comunicado separado.

Se lanzaron misiles iraníes contra Abu Dabi, Dubái y Doha, todas importantes puertas de enlace aéreas entre Oriente y Occidente.

Las aerolíneas suspendieron los vuelos en todo Oriente Medio el sábado, incluidos los que iban y venían de Dubái y Abu Dabi, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán y Teherán respondiera con una lluvia de misiles. Los mapas de seguimiento de vuelos mostraban que el espacio aéreo sobre gran parte de la región estaba prácticamente vacío.

