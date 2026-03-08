Aeropuerto Internacional de Kansas City reabre tras evacuación por amenaza

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El Aeropuerto Internacional de Kansas City reabrió el domingo por la tarde, horas después de que fue evacuado mientras las autoridades investigaban una posible amenaza, informó el Departamento de Aviación de Kansas City.

El portavoz del aeropuerto, Jackson Overstreet, señaló en un correo electrónico poco después de las 14 que la terminal había reabierto. La evacuación comenzó tras una amenaza que surgió alrededor de las 11:15. Los vuelos que aterrizaron después de la evacuación fueron retenidos en la calle de rodaje durante el cierre, que, según Overstreet, duró unas dos horas.

En una publicación en redes sociales el domingo por la tarde, el secretario de Transporte, Sean Duffy, indicó que el incidente estaba bajo control y que “se están reanudando las operaciones normales”.

El director del FBI, Kash Patel, informó por redes sociales que el buró revisó la amenaza y determinó que “No era creíble”.

Logan Hawley, de 29 años, contó que esperaba abordar un vuelo a Texas cuando notó una gran presencia de policías y unidades K9 dentro de la terminal.

“De repente, había un trabajador del aeropuerto diciendo: ‘Evacúen de inmediato’. La gente se levantó rápido y salió corriendo de allí”, relató Hawley.

Agregó que el grupo, de aproximadamente 2000 personas, fue escoltado hasta la pista.

