Aeropuerto londinense de Heathrow cierra zona de registro de una de sus terminales por un "incidente"

La zona de registro de la terminal 4 del aeropuerto internacional de Heathrow, el principal de Reino Unido, fue "cerrada y evacuada" debido a un "incidente" que requirió la intervención de los servicios de emergencia, informó el lunes su operador.

"Por favor, no se dirijan a la Terminal 4, nuestros colegas están asistiendo a los pasajeros en el lugar", indicó en redes sociales el operador del aeropuerto, situado en el oeste de Londres.

Los bomberos respondieron a un "incidente potencialmente peligroso que involucra materiales peligrosos", indicó un comunicado de los servicios de extinción de incendios citado por la BBC.

"Se han desplegado equipos especializados para evaluar la situación, y una parte del aeropuerto ha sido evacuada por precaución mientras los bomberos intervenían", precisaron los servicios de emergencia.

Los trenes "no pueden detenerse" en esta terminal, anunció por su parte el operador ferroviario británico National Rail.

"Todos los demás terminales funcionan con normalidad", subrayó el aeropuerto.

