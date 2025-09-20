Aeropuertos europeos, bloqueados por un ciberataque que se prolongará hasta el domingo

Por Sabine Siebold, Christoph Steitz y Muvija M

BRUSELAS/FRANKFURT/LONDRES, 20 sep (Reuters) -

Un ciberataque a un proveedor de sistemas de facturación y embarque interrumpió el sábado las operaciones en varios de los principales aeropuertos europeos, incluido el londinense de Heathrow, el más transitado del continente, provocando retrasos y cancelaciones de vuelos.

Esta perturbación es la última de una serie de ataques informáticos contra gobiernos y empresas de todo el mundo, que afectan a sectores que van desde la sanidad y la defensa hasta el comercio minorista y el automóvil. Recientemente, una brecha en el fabricante de automóviles de lujo Jaguar Land Rover paralizó su producción.

Los problemas del sábado se centraron en el software MUSE de Collins Aerospace, que suministra sistemas a varias aerolíneas en aeropuertos de todo el mundo, según informaron los aeropuertos.

RTX, la empresa matriz de Collins Aerospace, dijo que tenía conocimiento de una "interrupción relacionada con la cibernética" del software en determinados aeropuertos, sin nombrarlos.

El aeropuerto de Heathrow fue uno de los afectados. El aeropuerto de Bruselas y el de Berlín también se vieron afectados, según declararon por separado. Horas más tarde, el aeropuerto de Dublín y el de Cork, el segundo más grande de Irlanda después del de Dublín, declararon que también se habían visto afectados por el problema.

IMPACTO EN LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

"El impacto se limita a la facturación electrónica de los clientes y a la entrega de equipajes, y puede mitigarse con operaciones de facturación manual", dijo RTX en un comunicado enviado por correo electrónico, añadiendo que estaba trabajando para solucionar el problema lo antes posible.

No dio ninguna información sobre quién podría estar detrás del ataque.

En Heathrow, Berlín y Bruselas, 29 salidas y llegadas de vuelos habían sido canceladas hasta las 11:30 GMT, dijo el proveedor de datos de aviación Cirium.

En total, el sábado estaban programadas 651 salidas desde Heathrow, 228 desde Bruselas y 226 desde Berlín.

Las autoridades de Bruselas dijeron que se habían producido cuatro desvíos de vuelos, así como "retrasos en la mayoría de los vuelos de salida".

El aeropuerto de Bruselas dijo que había pedido a las compañías aéreas que cancelaran la mitad de sus vuelos de salida programados para el domingo para evitar largas colas y cancelaciones tardías, lo que indica que las perturbaciones continuarán durante el fin de semana.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que por el momento no había indicios de un "ataque generalizado o grave" y que el origen del incidente seguía bajo investigación.

(Reportajes de Sabine Siebold en Bruselas, Christoph Steitz en Fráncfort, Muvija M en Londres, John Revill en Zúrich, Marek Strzelecki en Varsovia y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru. Edición de Kirsten Donovan y Hugh Lawson, Editado en español por Juana Casas)