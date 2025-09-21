Aeropuertos europeos se recuperan tras un ciberataque que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos

Los aeropuertos europeos comenzaron a recuperarse el domingo de un ciberataque que afectó a los sistemas de registro de equipaje y pasajeros, causando cancelaciones de vuelos y grandes retrasos para miles de personas este fin de semana.

Aunque el aeropuerto de Bruselas informó que casi una quinta parte de las salidas programadas para el domingo habían sido canceladas, otras terminales aéreas afectadas señalaron que sus horarios estaban volviendo a la normalidad.

Los aeropuertos de Heathrow en Londres y el de Dublín indicaron que ya estaban gestionando el flujo de pasajeros mientras intentaban solucionar el problema del software.

El aeropuerto de Dublín indicó que esperaba operar normalmente en lo que resta del domingo.

En el aeropuerto de Bruselas, afectado por el ciberataque desde el viernes en la noche, se cancelaron 45 vuelos de salida, incluidos seis que fueron desviados, de un total de 257, y los retrasos se situaron "entre 30 y 90 minutos", indicó el domingo una portavoz del aeropuerto.

Hasta el domingo en la mañana en Heathrow, "la gran mayoría de los vuelos" continuaron operando gracias a la colaboración con las aerolíneas, según un comunicado.

Todos estos aeropuertos pidieron el sábado a los pasajeros que contactaran a sus aerolíneas y que llegaran con antelación para tomar sus vuelos porque tuvieron que recurrir a los registros manuales en muchos casos.

"Estamos informados de una perturbación de origen cibernético en nuestro programa MUSE en varios aeropuertos", indicó el sábado la empresa Collins Aerospace en una breve declaración, añadiendo que el impacto "se limita al registro electrónico de los clientes y al despacho de equipaje".

La empresa no proporcionó más detalles sobre las circunstancias ni el origen del incidente.

Según imágenes tomadas por la AFP el sábado, se formaron largas filas frente a los mostradores de facturación en el aeropuerto de Bruselas y de Heathrow, principal aeropuerto internacional de la capital británica.

Eurocontrol, organismo de supervisión del sector aéreo, indicó que "no había ninguna restricción del control aéreo en la red europea" a causa del incidente.

Collins Aerospace afirmó estar trabajando para resolver el incidente "lo antes posible". La empresa, especializada entre otras cosas en el procesamiento de datos en el sector aeronáutico, es una filial del grupo estadounidense de aeronáutica y defensa RTX (antes Raytheon).

Según su sitio web, presta sus servicios de registro en 170 aeropuertos de todo el mundo.

