AES Andes desiste de proyecto hidrógeno y amoníaco verde en Chile por US$10.000 millones

SANTIAGO, 23 ene (Reuters) - La empresa AES Andes anunció el viernes que desistió de un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde en Chile de 10.000 millones de dólares para priorizar los esfuerzos en su cartera de proyectos renovables.

El proyecto INNA había entrado en una polémica por la eventual contaminación lumínica que provocaría en la zona, lo que afectaría al cercano observatorio astronómico Paranal. Los cielos del árido desierto de Atacama son reconocidos por sus óptimas condiciones para el estudio astronómico.

"AES Andes informa que, tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde", dijo en un comunicado.

"Es importante destacar que esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile", agregó.

La firma no se refirió a la controversia sobre el proyecto.

La unidad de AES Corp, que genera y vende energía en Chile, Colombia y Argentina, destacó que priorizará sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía.

AES continuará evaluando nuevas tecnologías para impulsar soluciones innovadoras que vayan en línea con las condiciones de mercado, la creación de valor de largo plazo y los objetivos estratégicos de la compañía. Este trabajo se continuará realizando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas y con las autoridades sectoriales", indicó. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, escrito por Javier Leira. Editado por Daniela Desantis)