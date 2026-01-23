AES Andes desiste de proyecto hidrógeno y amoníaco verde en Chile por US$10.000 millones: reporte

SANTIAGO, 23 ene (Reuters) - La empresa AES Andes desistió de un proyecto de hidrógeno y amoníaco verde en Chile de US$10.000 millones para priorizar los esfuerzos en su cartera de proyectos renovables, informó el viernes el medio local Diario Financiero

La unidad de AES Corp, que genera y vende energía en Chile, Colombia y Argentina, dijo en un comunicado que "ha tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su casa matriz en Estados Unidos", de acuerdo al reporte

