AESEG reclama que la nueva ley de los medicamentos proteja el genérico y garantice certidumbre al sector

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha defendido que la futura ley de los medicamentos y productos sanitarios, actualmente en fase de revisión tras recibir las alegaciones del sector, debe proteger el medicamento genérico, garantizar un marco normativo estable y ofrecer una visión de largo plazo que genere confianza e incentive la inversión.

Con un mensaje centrado en la protección del sector, la puesta en valor del genérico y la necesidad de articular la ley de forma práctica, la secretaria general de AESEG, Elena Casaus, ha intervenido en la mesa redonda 'Ley del Medicamento: Impacto en Negocio', celebrada en el marco de Farmaforum 2025.

Casaus ha subrayado que el genérico es el "dinamizador" de precios del mercado de medicamentos y una "palanca esencial" que libera recursos económicos del sistema sanitario para garantizar su sostenibilidad y mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos.

"Es necesario proteger el sector del genérico y trabajar con una visión de largo plazo que tenga en cuenta el valor que aporta a la sociedad. Sin genéricos, el sistema no será sostenible", ha afirmado la secretaria general de AESEG.

En el debate, que ha contado con representantes de Cinfa y Kern Pharma, los ponentes han coincidido en que la futura ley debe garantizar un marco regulatorio estable y con reglas claras; evaluar el impacto de la legislación antes de su implementación; reforzar el tejido productivo nacional, y reconocer el medicamento como un bien estratégico para la salud.

Por último, AESEG reitera su disposición a colaborar con la Administración para que el nuevo marco normativo "fortalezca la competitividad de la industria farmacéutica en España, impulse la producción nacional y asegure el acceso continuado y equitativo de los pacientes a los tratamientos".