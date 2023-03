AFE critica que Futbolistas ON "ralentice" la negociación del Convenio Colectivo de Primera RFEF

La Asociaci贸n de Futbolistas Espa帽oles (AFE) ha lamentado este mi茅rcoles que Futbolistas ON haya "decidido ralentizar" el proceso de promoci贸n de proceso electoral para elegir el banco social que negocie el Convenio Colectivo de Primera Federaci贸n "intentando introducir a la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF) en el mismo", seg煤n un comunicado.

"AFE y UGT ya han iniciado los tr谩mites para la promoci贸n del proceso electoral con el objeto de elegir el banco social, en representaci贸n de los futbolistas, para negociar el Convenio Colectivo de la Primera Federaci贸n, m谩xima categor铆a del f煤tbol no profesional", avanz贸 la asociaci贸n.

En una nota, AFE record贸 que "cualquier sindicato debe aspirar a firmar convenios colectivos" para "fijar unas necesarias relaciones laborales por el bien del colectivo de futbolistas". "El compromiso de AFE y UGT es implementar un protocolo, similar al aplicado en su d铆a con la Liga F, ante las votaciones que deben celebrarse en los vestuarios de los 40 equipos de la categor铆a", agreg贸 el comunicado.

En esas votaciones, los futbolistas deben elegir el sindicato que les representar谩 en la mesa negociadora del Convenio Colectivo de esta Primera RFEF. Ese derecho se ejercer谩 "en los propios vestuarios, en los que se habilitar铆an las urnas", tal y como se ha venido haciendo hist贸ricamente, seg煤n AFE.

"Futbolistas ON, no sabemos con qu茅 intenci贸n, ha decidido ralentizar el proceso intentando introducir a la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF) en el mismo. Futbolistas ON ha puesto sobre la mesa algo inconcebible e inadmisible, que la RFEF sea 'garante de este proceso', seg煤n han trasladado sus representantes", critic贸 la asociaci贸n.

As铆, AFE relat贸 que Futbolistas ON ha solicitado que los futbolistas voten en la sede federativa de cada provincia, con una mesa central que act煤e como Comisi贸n Electoral en la sede de la RFEF. Ante esto, el organismo presidido por David Aganzo sostuvo que la RFEF "no es la patronal y que, por tanto, no puede ser parte de este proceso".

"De acuerdo a la legislaci贸n laboral, s贸lo negocian empresa y trabajadores, a no ser que se quiera distorsionar una negociaci贸n que han de protagonizar 煤nicamente patronal y sindicatos. Se trata de una situaci贸n intolerable para AFE, que de ning煤n modo podr谩 ser aceptada por los futbolistas, tal y como queda acreditado en la Ley del Deporte", agreg贸.

Finalmente, AFE reiter贸 que la RFEF "no est谩 legitimada para formar parte del procedimiento de negociaci贸n de este Convenio Colectivo" para Primera RFEF. "Prueba de ello es que no est谩 integrada en la mesa de negociaci贸n de la renovaci贸n del Convenio Colectivo para las futbolistas de la Liga F ni, por supuesto, en el de los futbolistas de Primera y Segunda Divisi贸n masculina", concluy贸.

