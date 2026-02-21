Afectada por los escándalos, la popularidad de la familia real noruega cae en las encuestas

La popularidad de la familia real noruega, afectada por los escándalos, se ha desplomado, según una encuesta publicada el sábado por la televisión pública NRK.

El 60% de la población noruega apoya a la monarquía, diez puntos menos que un mes antes, un nivel "que nunca estuvo tan bajo", precisó el canal.

La familia real noruega atraviesa un periodo turbulento.

La princesa Mette-Marit, que se casó con el príncipe heredero Haakon en 2001, aparece muchas veces entre los millones de páginas difundidas por el Departamento estadounidense de Justicia, que revelan una complicidad insospechada entre ella y el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

En una escala de 1 a 10, su calificación disminuyó a la mitad, pasando de 7,4 a 3,7.

A finales de enero, en otra encuesta de opinión publicada por la cadena TV2, el 47,6% de las personas interrogadas afirmaban que ella no debería convertirse en reina, y solo el 28,9% respondieron lo contrario.

Al escándalo relacionado con Epstein se suma que su hijo Marius Borg Høiby, nacido de una breve relación anterior a su matrimonio con Haakon, está siendo juzgado por 38 acusaciones de delitos, entre ellos cuatro violaciones.

El joven de 29 años, que no pertenece a la familia real, niega las acusaciones más graves.

El rey Harald, que cumple 89 años el sábado, es el miembro más popular de la familia real, con una calificación de 9,2, muy por delante de su hijo, que obtiene 7,9.

La encuesta fue realizada por el instituto Norstat con una muestra de más de 1.000 personas.