Afganistán.- Amnistía Internacional pide poner fin a la "deportación forzosa" de millones de personas a Afganistán

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido este martes poner fin a las "deportaciones forzosas" de millones de personas a Afganistán, la mayoría de las cuales son mujeres y niños, y ha alertado de que a lo largo del año 2025 se han registrado al menos 2,6 millones de expulsiones de este tipo desde países como Irán y Pakistán.

Así, ha advertido en un comunicado de que cerca del 60% de estas deportaciones corresponden a mujeres y niños, si bien miles de personas han sido también expulsadas desde países como Turquía y Tayikistán. "Estas cifras llegan a medida que los talibán intensifican los ataques contra los Derechos Humanos, lo que tiene un efecto devastador sobre la población", ha indicado la ONG.

"La situación se ha exacerbado a raíz de los desastres naturales que han azotado el país y aumenta el peligro al que se exponen estas personas, cuyos derechos están siendo violados", ha sostenido. En este sentido, ha recordado que el principio de no devolución prohíbe el regreso forzoso de aquellos que "corran peligro de sufrir violaciones de los Derechos Humanos".

"Este año, los países europeos también han incrementado el número de deportaciones de ciudadanos afganos (...) a pesar de las violaciones perpetradas por los talibán, que están debidamente documentadas", ha alertado Amnistía, que ha explicado que la crisis humanitaria se ha acrecentado en el país asiático, donde más de 22 millones de personas necesitan asistencia.

Además, ha lamentado que "fomentar el regreso forzoso de estas personas a Afganistán, país del que han huido en primer lugar, pone en peligro sus vidas". "Esto supone ignorar sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional", recoge el texto, que apunta a que, bajo los talibán, "mujeres y niñas están siendo eliminadas de la vida pública de forma sistemática".

"Las expulsiones en masa de Irán han aumentado tras los ataques de Israel contra Irán de junio de 2025, y entre julio y octubre han sido expulsados unos 900.000 afganos de Irán", ha aseverado. Entre los meses de enero y octubre, esta cifra ascendió a los 1,6 millones, según datos de la ONU.

"Estos abusos han continuado, incluso contra individuos que han sido deportados a la fuerza", ha sostenido Amnistía, que lamenta que muchas de estas personas sean torturadas y sufran malos tratos y abusos.