Afganistán. AMP3. Aumentan a 27 los muertos y a más de 700 los heridos por el terremoto en el norte de Afganistán

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) -

El balance de víctimas a causa del terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter registrado durante la madrugada del lunes en el norte de Afganistán, ha aumentado a 27 muertos y más de 700 heridos, si bien los trabajos de búsqueda y rescate siguen activos en la zona y no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal afgana Bakhtar News, la provincia más afectada es la de Balj, donde se han registrado doce muertos y 407 heridos. Además, once personas han muerto y 270 han resultado heridas en Samangan, mientras que en Sar-e-Pul hay cuatro muertos y doce heridos. A ellos se suman 41 estudiantes heridos durante una estampida en Kunduz.

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabehulá Muyahid, ha manifestado que el terremoto ha afectado además a la provincia de Baghlan y ha lamentado que "ha causado víctimas y destrucción". "Rezamos por el paraíso para los mártires y para que los heridos puedan recuperarse", ha dicho.

Asimismo, ha hecho hincapié en que las autoridades afganas están "totalmente implicadas en las zonas afectadas y garantizando que toda la ayuda necesaria llega a quienes la necesitan", antes de confirmar el despliegue de militares en estas áreas "para ayudar al pueblo" y llevar a cabo labores de rescate.

Por su parte, el viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, ha publicado un mensaje de condolencias en recuerdo de los "mártires" a causa del terremoto, que "ha destruido numerosas viviendas, causando unas pérdidas materiales considerables".

Fitrat ha destacado que las autoridades instauradas por los fundamentalistas tras tomar el poder en agosto de 2021 "extienden sus condolencias a los familiares" de los muertos y los heridos y ha señalado que ya se ha dado orden para la "entrega urgente de ayuda médica, alimentaria y de otro tipo de bienes esenciales a las zonas afectadas", donde se trabaja para "rescatar" a los heridos.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ha declarado en un comunicado que todos sus funcionarios provinciales se están coordinando con los gobernadores de distrito de las provincias afectadas para "garantizar la llegada oportuna de los equipos de rescate y la asistencia necesaria".

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha informado de la magnitud del seísmo, 6,3 en la escala de Ritcher, que se produjo en torno a la 1.00 horas (hora local). El hipocentro habría estado ubicado a 28 kilómetros de profundidad, con el epicentro a 22,5 kilómetros de la localidad de Julm, una ciudad de unos 65.000 habitantes.

El pasado 31 de agosto murieron más de mil personas en un terremoto de magnitud 6 en el este del país, según el balance de la Media Luna Roja de Afganistán. Entonces, la provincia más afectada fue la de Kunar, a pesar de que el epicentro estuvo situado a unos 40 kilómetros de la capital de Nangarhar, Jalalabad.