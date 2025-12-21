Afganistán.- Casi 3.000.000 de refugiados afganos han sido expulsados de Irán y Pakistán en 2025

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) -

Aproximadamente 2,8 millones de refugiados afganos han regresado a la fuerza a su país desde Pakistán e Irán en 2025, un año en el que Islamabad y Teherán han declarado una ofensiva sin cuartel contra la comunidad afgana.

En el caso de Pakistán, en abril de este año entró en vigor la segunda fase del llamado Plan de Repatriación para Extranjeros Ilegales (IFRP por sus siglas en inglés) contra los afganos sin documentos en el país. En lo que concierne a Irán, las repatriaciones se aceleraron drásticamente a partir de marzo, con la puesta en marcha de un nuevo sistema de retorno que afectó a más de dos millones de afganos en la república islámica.

La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, que ha proporcionado estas estimaciones, recuerda la extrema vulnerabilidad que padecen los retornados afganos. En el caso de Pakistán, por el enorme peligro de conflicto con los grupos armados que pululan por la frontera afgana, como por ejemplo los talibán paquistaníes, como demostró el cruce de bombardeos ocurrido a mediados de octubre.

En Irán, ACNUR denuncia que los refugiados afganos son sometidos a abusos sistemáticos y su trayecto de retorno se ve amenazado por terremotos (e inundaciones en Pakistán), por no mencionar seísmos dentro de territorio afgano, como el que sacudió el norte del país en noviembre.

Estos retornos masivos han sobrecargado la capacidad de muchas provincias en Afganistán y han aumentado el riesgo de nuevos desplazamientos internos de los retornados, muchos de los cuales habían abandonado el país por temor a represalias del régimen fundamentalista talibán, de nuevo en el poder desde 2021.

Para abordar estas necesidades, la agencia de la ONU pide unos 250 millones de euros para brindar asistencia de emergencia, incluyendo refugio temporal, artículos de socorro esenciales y servicios de protección para apoyar a las familias a su llegada.

La agencia avisa que, sin apoyo internacional urgente, la combinación de retornos en gran escala, vulnerabilidades persistentes en los países vecinos y una grave escasez de financiación podría profundizar aún más la crisis humanitaria de Afganistán.

Alrededor de seis millones de refugiados afganos, en su mayoría indocumentados, viven actualmente en el extranjero, la mayoría en Irán y Pakistán, según las cifras que baraja el Ministerio de Refugiados y Repatriación de Afganistán.