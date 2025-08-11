Afganistán: Cuatro años de los talibanes, un país en colapso

La ONG Emergency denunció esta situación pocos días antes del aniversario de la caída de Kabul el 15 de agosto.

“En estos cuatro años, el país ha experimentado una crisis económica cada vez más profunda; el empobrecimiento de la población debido al desempleo y la prohibición de que las mujeres trabajen en casi todos los sectores, excepto en el sanitario; y el colapso del sistema sanitario, desfinanciado y con escaso poder”, escribió la ONG en un comunicado.

“Una situación que es improbable que mejore dada la falta de reconocimiento internacional de la autoridad de facto, la decisión de la administración Trump en 2025 de recortar la financiación a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el creciente desinterés de la comunidad internacional”, añadió.

En su último informe sobre el acceso a la atención médica de emergencia en Afganistán, Emergency destacó una vez más la relación directa entre el colapso económico y el empeoramiento de las condiciones sanitarias.

Más del 70% de la población carece de acceso a atención médica gratuita o asequible. Tres de cada cinco afganos no pueden costear el tratamiento y a menudo se endeudan pidiendo préstamos o vendiendo sus posesiones para obtenerlo.

Uno de cada cuatro afganos tiene que posponer o cancelar una cirugía por no poder costearla.

Además, las minas terrestres dejadas por el conflicto siguen cobrándose víctimas.

“Las nuevas generaciones son nuestra única esperanza concreta. Queremos seguir formando a jóvenes capaces de cuidar de su país. Para ello, es esencial que todos, incluidas las mujeres, puedan recuperar su lugar en la sociedad, y que la comunidad internacional no abandone a Afganistán, ni desfinanciándolo ni silenciándolo”, señala Emergency. (ANSA).