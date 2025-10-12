Afganistán dice que ha matado a 58 soldados paquistaníes en operaciones fronterizas nocturnas

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Las fuerzas de seguridad afganas atacaron puestos fronterizos paquistaníes el sábado por la noche en respuesta a lo que el gobierno talibán catalogó como violaciones constantes de su territorio y espacio aéreo, una situación que subraya las crecientes tensiones de seguridad entre países vecinos. Las autoridades afganas dijeron el domingo que habían matado a 58 soldados paquistaníes, pero no hubo confirmación inmediata desde Islamabad.

A principios de la semana, las autoridades afganas responsabilizaron a Pakistán de explosiones en la capital, Kabul, y un mercado en el este del país. Pakistán no se atribuyó la responsabilidad de los ataques.

El portavoz jefe del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo que las fuerzas afganas habían capturado 25 puestos militares paquistaníes, además de matar a 58 soldados y herir a otros 30.

El Ministerio de Defensa del gobierno talibán había afirmado antes que sus fuerzas realizaron "operaciones de represalia y exitosas" a lo largo de la frontera.

"Si el lado opuesto vuelve a violar la integridad territorial de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están completamente preparadas para defender las fronteras de la nación y darán una respuesta contundente", añadió el Ministerio.

El cruce fronterizo de Torkham, una de las dos principales rutas comerciales entre los dos países, no abrió el domingo a su hora habitual de las 8 de la mañana.

Pakistán acusa a las autoridades afganas de albergar a miembros del grupo prohibido Tehreek-i-Taliban Pakistán. Islamabad señala que el grupo lleva a cabo ataques mortales dentro de Pakistán, pero Afganistán niega la acusación, afirmando que no permite que su territorio sea utilizado contra otros países.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó el ataque del sábado por la noche y dijo que el ejército del país “no solo dio una respuesta adecuada a las provocaciones de Afganistán, sino que también destruyó varios de sus puestos, obligándolos a retirarse”.

El Ministerio qatarí de Exteriores expresó su preocupación por las escaladas y las posibles repercusiones para la seguridad y estabilidad de la región.

Instó a ambas partes a priorizar "el diálogo, la diplomacia y la moderación".

Un alto funcionario de seguridad paquistaní, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para dialogar con los medios, dijo que las fuerzas afganas abrieron fuego en varias áreas fronterizas del noroeste en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, incluidos los distritos de Chitral, Bajaur, Mohmand, Angoor Adda y Kurram.

El funcionario añadió que las tropas respondieron con armamento pesado cerca de Tirah en el distrito de Khyber y al otro lado de la frontera en la provincia de Nangarhar en Afganistán.

Un segundo funcionario de seguridad paquistaní, que también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para revelar información a los medios, dijo que al menos una persona murió y otra resultó herida cuando un proyectil de mortero disparado desde el lado afgano impactó en la aldea de Tiri, distrito de Kurram.

Los dos países comparten una frontera de 2611 kilómetros (1622 millas) conocida como la Línea Durand, pero Afganistán nunca la ha reconocido.

El periodista de The Associated Press Sajjad Tarakzai contribuyó a este despacho desde Islamabad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.