Afganistán.- Los talibanes azotan en Kabul a once personas condenadas por tráfico de drogas y alcohol
MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press).
Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país han azotado públicamente este lunes en la capital, Kabul, a once personas condenadas por tráfico de drogas y alcohol, según ha confirmado el Tribunal Supremo afgano.
El organismo ha indicado en un comunicado que estas personas fueron sentenciadas por "contrabando y venta de pastillas intoxicantes (...) y metanfetamina, bebidas alcohólicas y hachís", antes de agregar que deberán pasar entre siete meses y tres años en prisión por estas acciones.
Asimismo, ha subrayado que cada uno de ellos ha recibido entre diez y 39 latigazos y ha manifestado que han sido llevados a cabo después de que las penas hayan sido ratificadas, según un comunicado publicado por el Supremo a través de su cuenta en la red social X.
Naciones Unidas ha criticado en varias ocasiones a los talibán por este tipo de castigos corporales a presos y por la ejecución de varios reos condenados por diversos delitos. Así, ha reclamado a las autoridades que impongan una moratoria a estas penas como un primer paso de cara a su abolición.