Afganistán: Más de 50 muertos, choque de autobús y camión

"Debido al exceso de velocidad y a la negligencia, el autobús se salió de la carretera principal y colisionó violentamente con un camión en la provincia de Herat", declaró la policía.

El autobús transportaba afganos que regresaban de Irán tras una ola masiva de deportaciones y se dirigía a la capital, Kabul, dijo a la prensa un funcionario provincial.

La policía del distrito de Guzara, a las afueras de la ciudad de Herat, donde ocurrió el accidente, informó que una motocicleta también estuvo involucrada.

La mayoría de las víctimas viajaban en el autobús, junto con dos personas que iban en el camión y dos pasajeros en una motocicleta.

Los accidentes de tráfico son comunes en Afganistán, en parte debido al mal estado de las carreteras tras décadas de conflicto, la conducción temeraria y la falta de normativa.

En diciembre, dos accidentes de autobús que involucraron a un camión cisterna y a un camión en una carretera del centro del país causaron la muerte de al menos 52 personas. (Ansa).