Afganistán: mueren dos niños en un ataque con drones contra el este de Afganistán

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos niños han muerto a causa de un ataque con drones perpetrado contra la localidad afgana de Spera, situada en la provincia de Jost (este), un suceso achacado a aparatos no tripulados de Pakistán, sin que las autoridades de Islamabad se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

Fuentes locales citadas por la agencia afgana de noticias Jaama Press han indicado que el ataque ha dejado además seis heridos, antes de especificar que otros cinco civiles, incluidos cinco niños, han resultado heridos en otro bombardeo en la provincia de Nangarhar (este), sin que los talibán hayan reaccionado oficialmente a estos ataques.

El Ejército paquistaní ha llevado a cabo en el pasado ataques similares en zonas de Afganistán situadas cerca de la frontera, incluido uno en enero que dejó alrededor de 45 muertos, argumentando que actúa contra grupos armados que operan en la zona, entre ellos Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), responsable de numerosos ataques en Pakistán.

Las autoridades paquistaníes se han mostrado muy críticas con los talibán por lo que consideran una inacción ante TTP y sus continuados atentados, motivo por el que habían amenazado en varias ocasiones con llevar a cabo operaciones transfronterizas si Kabul no actuaba con dureza contra el grupo terrorista.

El grupo TTP, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.