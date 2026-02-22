Afganistán: Pakistán confirma ataques aéreos en la frontera

"Anoche", declaró el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, "bombardearon a nuestros compatriotas en las provincias de Nangarhar y Paktika, matando y hiriendo a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños".

Pakistán confirmó haber perpetrado ataques contra siete lugares en la región fronteriza con Afganistán en respuesta a recientes atentados suicidas reivindicados por grupos militantes respaldados por Kabul.

El Ministerio de Información y Radiodifusión de Islamabad emitió un comunicado en el que cita tres atentados desde el inicio del Ramadán la semana pasada, afirmando que Pakistán "llevó a cabo ataques selectivos, basados en información de inteligencia, contra siete campamentos y escondites terroristas". (ANSA).