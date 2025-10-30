Afganistán y Pakistán acuerdan reanudar las conversaciones de paz en Estambul, según fuentes

Por Asif Shahzad y Mushtaq Ali

ISLAMABAD, 30 oct (Reuters) - Afganistán y Pakistán reanudarán las conversaciones de paz en Estambul, según afirmaron el jueves tres fuentes familiarizadas con el asunto, un día después de que Islamabad dijera que las conversaciones habían fracasado.

Dos de las fuentes afirmaron que los dos países habían acordado reanudar las conversaciones a petición de Turquía, país anfitrión. Los equipos de negociación de ambos países se encuentran actualmente en Estambul, dijeron dos de las fuentes, para asegurarse de que no se reanuden los enfrentamientos fronterizos que han matado a decenas de personas este mes.

Una de las fuentes, un funcionario de seguridad pakistaní, dijo que Islamabad insistirá en su principal exigencia en las conversaciones: que Afganistán tome medidas contra los milicianos que utilizan su territorio como refugio y para planear atentados en suelo pakistaní.

Islamabad acusa a los talibanes de dar cobijo a los talibanes paquistaníes, un grupo miliciano independiente hostil a Pakistán, lo que les permite lanzar ataques desde Afganistán contra las tropas paquistaníes. Kabul lo niega, afirmando que no tiene ningún control sobre el grupo.

Las fuentes no quisieron dar su nombre, ya que no están autorizadas a hacer comentarios públicos sobre este asunto.

Los talibanes afganos, el ejército y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Decenas de personas murieron este mes en la frontera entre Afganistán y Pakistán en los peores episodios de violencia desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021.

Los enfrentamientos de octubre comenzaron tras los ataques aéreos paquistaníes de este mes sobre Kabul, la capital afgana, entre otras localidades, dirigidos contra el jefe de los talibanes paquistaníes.

Los talibanes respondieron con ataques contra puestos militares paquistaníes a lo largo de los 2600 kilómetros de frontera, que permanece cerrada.

Ambos países acordaron un alto el fuego mediado en Doha el 19 de octubre, pero no pudieron encontrar un terreno común en una segunda ronda de conversaciones con la mediación de Turquía y Qatar en Estambul, dijeron el martes a Reuters fuentes afganas y pakistaníes informadas sobre el asunto.

Los enfrentamientos entre el ejército pakistaní y los talibanes pakistaníes han continuado durante todo el periodo de alto el fuego, con múltiples víctimas mortales en ambos bandos el domingo y el miércoles.