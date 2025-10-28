Afganistán y Pakistán dan por concluidas las conversaciones de paz en Estambul sin resolución

Por Asif Shahzad y Sayed Hassib

ISLAMABAD, 28 oct (Reuters) -

Las conversaciones entre Afganistán y Pakistán en Estambul para negociar una tregua a largo plazo han terminado sin una resolución, dijeron el martes dos fuentes familiarizadas con el asunto, un golpe para la paz en la región tras los enfrentamientos mortales de este mes.

El objetivo de las conversaciones era alcanzar una paz duradera entre los vecinos del sur de Asia tras la muerte de decenas de personas a lo largo de su frontera en los peores episodios de violencia desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021.

Ambos acordaron un alto el fuego mediado en Doha el 19 de octubre, pero no pudieron encontrar un terreno común en una segunda ronda de conversaciones mediadas por Turquía y Qatar en Estambul, dijeron fuentes afganas y paquistaníes informadas sobre el asunto, y cada uno culpó al otro por el fracaso.

Una fuente de seguridad paquistaní afirmó que los talibanes no se habían mostrado dispuestos a comprometerse a frenar a los talibanes paquistaníes, un grupo miliciano independiente hostil a Pakistán que, según Islamabad, opera con impunidad dentro de Afganistán.

Una fuente afgana familiarizada con las conversaciones dijo que éstas habían terminado tras "tensos intercambios" sobre la cuestión, y añadió que la parte afgana afirmaba no tener control sobre los talibanes paquistaníes, que han lanzado ataques contra tropas paquistaníes en las últimas semanas.

Las fuentes solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente.

Los portavoces del Gobierno talibán de Afganistán y del Ministerio de Defensa, así como los de los Ministerios de Ejército, Defensa y Asuntos Exteriores de Pakistán, no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Los enfrentamientos de octubre comenzaron tras los ataques aéreos pakistaníes de este mes sobre Kabul, la capital afgana, entre otros lugares, dirigidos contra el jefe de los talibanes paquistaníes.

Los talibanes respondieron con ataques contra puestos militares paquistaníes a lo largo de los 2600 kilómetros de frontera.

La ruptura de las conversaciones, que han captado la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría tensar el alto el fuego entre Afganistán, controlado por los talibanes, y Pakistán, que cuenta con armas nucleares.

El sábado, el ministro de Defensa de Pakistán dijo que creía que Afganistán quería la paz, pero que el fracaso en alcanzar un acuerdo en Estambul significaría una "guerra abierta".

A pesar del alto el fuego entre Pakistán y los talibanes, en los enfrentamientos del fin de semana murieron cinco soldados paquistaníes y 25.000 milicianos talibanes paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán, según informó el ejército el domingo. (Información de Asif Shahzad en Islamabad y Sayed Hassib en Kabul; redacción de Alasdair Pal; edición de Himani Sarkar y Clarence Fernandez; edición en español de Paula Villalba)