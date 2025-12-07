Afganistán/Australia.- Los talibanes tildan de "injustas" las nuevas sanciones de Australia contra Afganistán

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el poder en agosto de 2021 han tildado de "injustas" las sanciones anunciadas el sábado por Australia en respuesta a la situación de los Derechos Humanos en el país, sobre todo en lo que a las mujeres y a las niñas respecta.

"Estas sanciones son infundadas e injustas", ha dicho el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, quien ha recordado que "el Emirato Islámico de Afganistán, su gabinete y sus ministros no tienen interacciones con Australia, ni hay necesidad alguna de tener estas interacciones".

Asimismo, el portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Saiful Salam Jáiber, ha quitado hierro a las sanciones y ha manifestado que no son medidas nuevas, antes de agregar que la imposición de las mismas no supone una defensa de los derechos de las mujeres en Afganistán.

"Creen que los afganos deben aplicar la misma cultura y costumbres que tienen ellos en sus propios países. Es una muestra de falta de respeto a nuestros valores culturales y religiosos y una burla de los mismos", ha sostenido, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, anunció el sábado la imposición de nuevas sanciones financieras al Gobierno de Afganistán, así como restricciones de viaje para cuatro altos cargos de la Administración —tres ministros y el presidente del Tribunal Supremo— "por su implicación en la opresión de mujeres y niñas y en el menoscabo de la buena gobernanza o el Estado de derecho".

Afganistán, un país sumido en una grave crisis económica y humanitaria, hace frente a un recrudecimiento de unas políticas que restringen aún más la ya de por sí estrecha participación de las mujeres en la sociedad civil afgana, una situación que ha empeorado significativamente tras el regreso al poder de los talibán hace casi cuatro años.