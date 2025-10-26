Afganistán/Pakistán.- El Ejército de Pakistán mata a 25 talibanes paquistaníes en dos operaciones fronterizas

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de 25 integrantes del movimiento Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) tras repeler dos incursiones de sus milicianos en la frontera con Afganistán, en medio de un tenso alto el fuego con los talibán afganos.

En un comunicado publicado por la oficina de medios del Ejército, los militares paquistaníes informan de que las incursiones de los milicianos del TTP ocurrieron en Waziristán del Norte y en Jíber Pajtunjua. Entre los fallecidos había "cuatro atacantes suicidas" y los militares se han incautado de "un gran arsenal de armas y explosivos".

Los combates se han saldado también con la muerte de cinco militares paquistaníes, según el Ejército.

Como recuerdan los militares paquistaníes, estos enfrentamientos "se llevan a cabo en un momento en que las delegaciones de Pakistán y Afganistán están manteniendo conversaciones en Turquía, lo que pone en duda las intenciones del Gobierno provisional afgano con respecto a abordar la cuestión del terrorismo que emana de su suelo".

Pakistán y los talibán afganos protagonizaron la primera semana de octubre una grave escalada militar que se cobró decenas de vidas. Islamabad acusa a Kabul de dar cobijo al TTP con la connivencia de India, el rival histórico de Pakistán. Los talibán afganos han rechazado todas estas acusaciones.