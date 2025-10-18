Afganistán/Pakistán.- Tres muertos en un ataque del TTP contra la Policía en el este de Pakistán

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Tres supuestos "terroristas" han muerto este sábado en un presunto ataque del grupo armado Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los talibán paquistaníes, en Bannu, en la provincia de Jáiber Pastunjuá, en el este de Pakistán.

Supuestos milicianos de TTP atacaron en la noche del viernes al sábado el puesto de la Policía de Mazanga, según ha informado este sábado el organismo policial.

Los atacantes utilizaron un triciclo motorizado cargado con explosivos, pero fueron interceptados por agentes. Al no detenerse ante las indicaciones, los policías abrieron fuego y mataron a los asaltantes.

No hay heridos entre los agentes y la explosión ha causado daños de consideración menor en los edificios cercanos. El portavoz policial Saleem Abbas Kalachi ha destacado la "ejemplaridad, valentía y profesionalismo" de los agentes.

Pakistán denuncia el apoyo de Afganistán --gobernado por los talibán-- al grupo TTP en particular tras la escalada del pasado fin de semana en la que fuerzas afganas atacaron varios puestos fronterizos paquistaníes, a lo que Islamabad respondió con bombardeos de aviación sobre las posiciones afganas que se saldaron con decenas de muertos y heridos.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Responsables afganos y paquistaníes se han citado este sábado en Doha para intentar resover la crisis.