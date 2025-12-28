Afganistán/Tayikistán.- Los talibán abren una investigación por los recientes ataques contra Tayikistán desde Afganistán

MADRID, 28 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 han anunciado la apertura de una investigación en torno a los recientes ataques lanzados desde el país contra Tayikistán, después de que el país vecino denunciara la muerte de dos agentes en un nuevo asalto en la zona. El ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Mutaqi, ha expresado la "preocupación" ante la posibilidad de que "ciertos círculos maliciosos intenten socavar las relaciones con los países vecinos y crear una impresión de inestabilidad", según ha recogido la cadena de televisión afgana Ariana. Así, destacó que los talibán "no quieren que Afganistán se convierta en un terreno para una competición negativa entre las potencias" y abogó por resolver los problemas a través del diálogo y la cooperación con los países de la región para lograr una prosperidad compartida. Tayikistán denunció esta semana la muerte de dos miembros de sus fuerzas de seguridad en un enfrentamiento con tres personas armadas no identificadas que entraron en el país desde Afganistán para "llevar a cabo un ataque armado contra un puesto fronterizo". En este sentido, recordó que se trata del tercer incidente de este tipo durante un mes —incluidos cinco ciudadanos chinos— y criticó a las autoridades instauradas por los talibán por "no cumplir sus obligaciones internacionales" a la hora de garantizar la seguridad en la frontera y "combatir a las organizaciones terroristas".