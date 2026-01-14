Aficionado vence a Sinner y gana título millonario en el Abierto de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Un jugador amateur local poco conocido venció a Jannik Sinner y se convirtió en millonario en dólares australianos después de ganar el 1-Point Slam el miércoles en el evento previo al Abierto de Australia.

Fue un día que cambió la vida de Jordan Smith en la Rod Laver Arena, con el evento incluyendo al mejor clasificado Carlos Alcaraz.

Todos los partidos duraron solo un punto en un cuadro de eliminación directa que incluyó a hombres y mujeres, profesionales y amateurs, además de celebridades como la estrella del pop taiwanesa Jay Chou, quien fue eliminado sin golpear la pelota después de un ace de Petar Jovic.

Smith emergió triunfante de un evento de clasificación estatal para obtener el premio de un millón de dólares australianos, o alrededor de 670.000 dólares.

El australiano ganó en el tercer golpe de la final cuando Joanna Garland, la número 117 del mundo de Taiwán, envió un revés a dos manos fuera de la cancha.

Garland tenía el servicio, que se decidió jugando piedra, papel o tijera, aunque claramente el servicio no siempre fue una ventaja.

Sinner perdió su punto de tercera ronda contra Smith al enviar su servicio a la red.

Lo mismo le ocurrió a Coco Gauff contra Donna Vekić, mientras que Frances Tiafoe envió su servicio demasiado largo a Iga Swiatek, errores que provocaron risas y carcajadas de los jugadores involucrados.

Garland perdió en la clasificación del Abierto de Australia esta semana, pero avanzó en el cuadro del 1-Point Slam venciendo a Alexander Zverev y Nick Kyrgios, además de Maria Sakkari y Vekić. Sakkari había eliminado a Alcaraz.

El Abierto de Australia comienza el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes