Aficionados critican al Villarreal por fichaje y Atlético lidera fichajes en España

MADRID (AP) — El club español Villarreal enfrenta críticas de algunos de sus aficionados tras un acuerdo de último minuto para fichar a un jugador israelí que ha apoyado públicamente a su nación en su guerra con Hamás.

Algunos aficionados criticaron al Villarreal a través de publicaciones en redes sociales después de que el club fichara al delantero Manor Solomon cerca del final del plazo de transferencias el lunes por la noche.

Solomon, de 26 años, llegó después de que el Villarreal alcanzara un acuerdo de préstamo con el Tottenham. El internacional israelí jugó la temporada pasada cedido en el Leeds United, al que ayudó a ascender a la Liga Premier.

Solomon ya había sido criticado por algunos aficionados en Inglaterra tras publicar mensajes en apoyo a Israel en la guerra. Anteriormente ha jugado para el Fulham y el club ucraniano Shakhtar Donetsk.

El fichaje de Solomon culminó una ventana de transferencias ocupada para el Villarreal, que regresa a la Liga de Campeones esta temporada.

El club del este de España gastó más de 100 millones de euros (US$116 millones) en fichajes, la tercera cantidad más alta en España, según el sitio web Transfermarkt. Ganó casi tanto con las ventas del mediocampista Álex Baena al Atlético de Madrid, el delantero Yéremy Pino al Crystal Palace y el delantero Thierno Barry al Everton.

Otros fichajes del Villarreal durante esta ventana incluyeron al delantero Georges Mikautadze del Lyon y al defensor Renato Veiga del Chelsea.

El primer oponente del Villarreal en la Liga de Campeones será el antiguo club de Solomon, el Tottenham, el 16 de septiembre.

Atlético renovado

El Atlético fue el club que más gastó en España con un total de más de 175 millones de euros (US$203 millones) en casi diez nuevos fichajes, según Transfermarkt. Además de Baena, el club de Diego Simeone también añadió al defensor Dávid Hancko del Feyenoord, al mediocampista Johnny Cardoso del Real Betis, al delantero Nico González de la Juventus y al mediocampista Thiago Almada del club brasileño Botafogo.

Los tres principales del Real Madrid

El Madrid fue el segundo mayor gastador (más de 167 millones de euros [US$194 millones]), pero tuvo los tres fichajes más caros. Pagó 62,5 millones de euros (US$72 millones) por el defensor Dean Huijsen, 50 millones de euros (US$58 millones) por el lateral izquierdo Álvaro Carreras y 45 millones de euros (US$52 millones) por el joven delantero Franco Mastantuono del River Plate, según Transfermarkt. El Madrid también fichó a Trent Alexander-Arnold del Liverpool por 10 millones de euros (US$11 millones).

Barcelona tranquilo

El Barcelona aún no puede gastar mucho debido a las regulaciones de juego limpio financiero.

El club catalán pagó 25 millones de euros (29 millones de dólares) por el portero Joan García del Espanyol, y alcanzó un acuerdo para el préstamo del delantero Marcus Rashford del Manchester United. También añadió al joven delantero Roony Bardghji del Copenhague por 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares), según Transfermarkt.

Otros

El Real Betis también fue noticia al fichar al delantero Antony por 22 millones de euros (25 millones de dólares) del Manchester United, según Transfermarkt. El Sevilla añadió al veterano delantero chileno Alexis Sánchez en una transferencia libre, mientras que el Getafe envió al delantero Christantus Uche en préstamo al Crystal Palace para intentar liberar algo de espacio en el tope salarial.

