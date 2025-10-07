Aficionados de NFL reciben disculpa y reembolso parcial de Ticketmaster

LONDRES (AP) — Ticketmaster ha pedido disculpas y ha ofrecido créditos de reembolso parcial a los aficionados de la NFL que tuvieron problemas para ingresar al Estadio Tottenham Hotspur para el partido entre los Vikings y los Browns.

Minnesota se recuperó para lograr una victoria de 21-17 sobre Cleveland el domingo, después de que algunos aficionados esperaran en largas filas para entrar al estadio antes del inicio del partido.

Ticketmaster publicó un crédito equivalente al 50% del valor nominal del boleto a los titulares de las cuentas por lo que describió como "un problema de boletos". No estaba claro cuántos aficionados se vieron afectados.

Los aficionados se quejaron de que tuvieron problemas para acceder a sus boletos en la aplicación NFL OnePass, que está "impulsada por Ticketmaster", según la guía de boletos móviles de la liga.

“La experiencia no cumplió con nuestros estándares y el servicio que buscamos ofrecer en nombre de la NFL”, señaló Ticketmaster a los aficionados en un correo electrónico, una copia del cual fue publicada por la NFL.

Un segundo correo electrónico indicó que el crédito puede aplicarse a los boletos para el partido de este domingo en Tottenham entre los Broncos de Denver y los Jets de New York"se convertirá en una tarjeta de regalo de Ticketmaster. Podrás usar esta tarjeta de regalo en nuestro sitio para futuros eventos".

Ni Ticketmaster ni la NFL comentaron sobre el número de aficionados afectados. La asistencia el domingo estuvo justo por debajo de la capacidad, con 61.082 personas, y la multitud al inicio del partido parecía estar a la par con juegos anteriores.

La NFL y Ticketmaster dijeron en declaraciones idénticas: "La operación para admitir de manera segura a los titulares de boletos fue completamente coordinada con el equipo de operaciones del estadio de la NFL y Tottenham Hotspur". "Ticketmaster, la NFL y Tottenham Hotspur pudieron verificar a los titulares de boletos utilizando una forma secundaria de verificación.

"La situación se abordó de la manera más eficiente posible y todos los aficionados ingresaron al estadio de manera segura."

