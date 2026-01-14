Aficionados del Ajax podrían ver a otro Ibrahimović jugar en su equipo

AMSTERDAM (AP) — Maximilian Ibrahimović se está moviendo de un club en el que su padre solía jugar a otro.

El extremo de 19 años, hijo del gran futbolista Zlatan Ibrahimović, se unió el miércoles al Ajax en calidad de préstamo desde el AC Milan.

"Es genial que él también haya jugado para el Ajax. Estoy feliz de tener la oportunidad de jugar aquí también y de desarrollarme. Quiero escribir mi propia historia. Soy mi propia persona, mi propio jugador, estoy aquí para hacer lo mío. Y realmente estoy deseando hacerlo", expresó Maximilian Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović actualmente se desempeña como asesor principal de los propietarios estadounidenses del Milan, actuando como el enlace clave entre ellos y las operaciones deportivas del club, incluyendo el desarrollo de jugadores, y habría tenido un papel significativo en el traslado de su hijo.

Informes de los medios italianos dijeron que el Ajax ha pagado al Milan 3,5 millones de euros (US$4 millones) por el préstamo hasta el final de la temporada, cuando el club holandés tendrá la opción de hacer el acuerdo permanente.

De tal palo, tal astilla

“Estamos muy contentos con la llegada de Maximilian. Es un delantero talentoso con un buen sentido de posicionamiento dentro y alrededor del área de penalti, y tiene una fuerte capacidad de finalización orientada al gol. Es hábil con su regate y, sobre todo, tiene una gran mentalidad ganadora y actitud de entrenamiento”, comentó Marijn Beuker, director de fútbol del Ajax.

El sueco ha progresado a través de los equipos juveniles del Milan, pero nunca ha jugado para el equipo senior, aunque fue parte del equipo que viajó a Arabia Saudí para la Supercopa de Italia el mes pasado.

Ha marcado cinco goles en 16 partidos para el Milan Futuro esta temporada.

"Inicialmente, principalmente obtendrá sus minutos de juego con el Ajax U23 y se moverá regularmente entre el Ajax U23 y el primer equipo durante la temporada, para que pueda acostumbrarse al nivel superior y la intensidad del Ajax 1. Maximilian es un jugador con mucho potencial, y esperamos que con el tiempo pueda convertirse en una parte permanente del ataque del Ajax uno", añadió Beuker.

‘Solo Maximilian’

Zlatan Ibrahimović jugó para el Ajax de 2001 a 2005, anotando 48 goles en 110 apariciones y ganando la liga holandesa dos veces, así como la Copa KNVB.

El delantero talismán anotó 93 goles en 163 apariciones en dos períodos en el Milan, ganando dos títulos de la Serie A y la Supercopa de Italia.

"Ibrahimović es solo un apellido. Yo soy solo Maximilian. Si me importara mi nombre, entonces todo estaría mal, ni siquiera sería divertido jugar si siempre me comparara. Ni siquiera creo que me parezca a él", señaló el joven Ibrahimović.

El otro hijo de Zlatan, Vincent Ibrahimović, de 17 años, recientemente firmó su primer contrato profesional con el Milan.

