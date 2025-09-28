Aficionados disfrutan festival de fuegos artificiales en empate a cero de Unión de Berlín y Hamburgo

BERLÍN (AP) — Hubo más fuegos artificiales fuera del campo que dentro el domingo, en el empate 0-0 del Unión de Berlín con el recién ascendido Hamburger SV en la Bundesliga.

El portero de Hamburgo, Daniel Heuer Fernandes, detuvo al inicio el tiro de penal de Andrej Ilić, en la ocasión más cercana que tuvo cualquiera de los equipos para marcar.

Muchos de los ultras del Unión se perdieron el momento del penal debido a que la mayoría entró a sus lugares en el extremo "lado del bosque" del estadio después de 17 minutos, cuando su presencia fue anunciada con un gran rugido. Los ultras de Hamburgo entraron al extremo de los visitantes unos minutos después.

La rivalidad entre los aficionados continuó después del descanso, cuando los seguidores de Hamburgo mostraron un enorme tifo con el escudo del equipo y el lema: "Grita con orgullo si llevas este amor dentro".

Los aficionados del Unión esperaron una cuenta regresiva y luego lanzaron una masiva exhibición pirotécnica sincronizada que iluminó todo el lado del bosque del estadio, con el humo resultante causando una demora en el juego durante varios minutos.

Los aficionados de Hamburgo respondieron algunos minutos después con su propia exhibición pirotécnica, enviando más nubes de humo sobre el estadio. El juego continuó, pero ninguno de los equipos pudo marcar.

El mediocampista de Hamburgo, Fabio Vieira, fue expulsado en el tiempo de descuento por una entrada alta sobre Leopold Querfeld.

Fue solo el cuarto enfrentamiento competitivo entre los clubes después de dos choques en la segunda división en 2018-19. Su primer encuentro fue la final del Campeonato Alemán en 1923, cuando el Union todavía jugaba como Union Oberschöneweide. Hamburgo ganó 3-0 ese duelo para el primero de sus seis títulos alemanes.

Revive el Stuttgart

Josha Vagnoman anotó tarde y el Stuttgart superó un mal comienzo para vencer 2-1 al Colonia.

Jakub Kaminski adelantó al Colonia en el cuarto minuto, pero Ermedin Demirović convirtió un penal para los visitantes al 28 después de que fuera derribado en el área por el portero del Colonia, Marvin Schwäbe.

El Colonia había dominado hasta ese momento, pero el Stuttgart mejoró después del gol y finalmente obtuvo su recompensa cuando Vagnoman anotó al 81 después de ser asistido por Angelo Stiller.

Fue la primera victoria del Stuttgart en la liga fuera de casa y su tercer triunfo consecutiva en todas las competiciones, incluyendo la victoria 2-1 sobre el Celta de Vigo el jueves en la Liga Europa.

El Freiburg empató 1-1 con el Hoffenheim en el partido temprano.

El Bayern Múnich lidera con un máximo de 15 puntos en cinco rondas, seguido por el Borussia Dortmund, el único otro equipo invicto, con 13. Leipzig y Eintracht Frankfurt completan los cuatro primeros.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes