Aficionados enfurecidos vandalizan la casa del coordinador ofensivo de los Eagles Kevin Patullo

FILADELFIA (AP) — Kevin Patullo entiende que ser criticado es algo normal en cualquier trabajo de entrenador, especialmente en una ciudad que ama tanto a sus equipos como Filadelfia.

Entonces seguramente podría ser difícil de asimilar para Patullo cuando encuentra un sitio web que anima a los Eagles a despedir a su coordinador ofensivo de primer año o una tendencia en TikTok que tenga a los fanáticos de los Eagles publicando clips de una mejor “vida antes de Kevin Patullo”.

Pero no es como si los Eagles se hubieran derrumbado, no como en 2023. Incluso con una racha de dos derrotas consecutivas, los campeones del Super Bowl todavía lideran el Este de la NFC con marca de 8-4 y su calendario de cinco juegos para terminar la campaña incluye cuatro equipos con un porcentaje de victorias combinado de .400.

Aún está al alcance el primer puesto (actualmente son el número 3) y otro Super Bowl, incluso con una ofensiva en declive que ha visto a algunos jugadores, como Saquon Barkley, el Jugador Ofensivo del Año de la AP de la temporada pasada, acumular totales de yardas por tierra en un juego completo que antes solía alcanzar en un cuarto.

Pero la afición no culpa a Barkley. Tal vez un poco más a Jalen Hurts, el quarterback MVP del Super Bowl, y el entrenador Nick Sirianni. Pero nada se compara a las críticas que recibe Patullo. En la derrota del viernes ante los Bears se escuchó: “¡Despidan a Kevin! ¡Despidan a Kevin!”.

No tuvo más remedio que hablar después de que su casa en Nueva Jersey fuera vandalizada con huevos durante el fin de semana. Los sospechosos no han sido identificados por la policía de Moorestown.

"Como entrenadores y jugadores, todos sabemos que parte de nuestro trabajo es manejar la crítica", dijo Patullo. "Es perfectamente aceptable sentarse aquí y hablar sobre lo que está pasando, cómo solucionarlo, qué vamos a hacer en el futuro, y lo sabemos. Pero cuando involucra a tu familia, obviamente cruza la línea".

Este no es el primer acto de vandalismo con huevos en Moorestown.

Dos adolescentes fueron acusados en octubre de 1993 de lanzar huevos a la casa del relevista Mitch Williams, de los Filis de Filadelfia de las Grandes Ligas, para mostrar su descontento con su desempeño en la Serie Mundial.

Parecía que esas expresiones de vandalismo habían quedado en el pasado. Pero Patullo sabe que unas cuantas personas no van a arruinar a la afición de Filadelfia.

"Hemos tenido una gran experiencia aquí en Filadelfia y es un lugar muy especial y único para trabajar", dijo.

Lo único que tiene que hacer es evitar mirar a la calle.

En una arteria principal cerca del complejo deportivo del equipo fue colocado un cartel con la leyenda “Despidan a Kevin Patullo”. Además del sitio firekevinpatullo.com que critica algunas estadísticas poco halagadoras bajo la supervisión de Patullo: "No necesitamos pasar para más de 250 yardas por juego... pero podríamos. No necesitamos correr para más de 100 yardas por juego... pero podríamos".

En TikTok es tendencia la frase “La Vida Antes de Kevin Patullo” con videoclips de fanáticos de los Eagles celebrando la victoria del Super Bowl cuando Kellen Moore (quien ahora entrena a los Saints) estaba a cargo de la ofensiva.

Sirianni le ha tenido que dar dos veces el voto de confianza a Patullo y confirmó que seguirá siendo el encargado de las jugadas de cara al juego del lunes contra los Chargers de Los Ángeles.

