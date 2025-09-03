Aficionados europeos manifiestan su oposición a la deslocalización de partidos

Cientos de organizaciones de aficionados europeos se opusieron este miércoles al proyecto de LaLiga y de la Serie A de deslocalizar dos partidos de sus campeonatos a Estados Unidos y Australia, una novedad mundial en trámite de ser aceptada por la UEFA.

"La idea de hacer cruzar océanos a los jugadores, los cuerpos técnicos, los aficionados y a todos los demás para un partido 'en casa' es absurda, inasequible e irresponsable desde el punto de vista medioambiental", protesta la asociación Football Supporters Europe (FSE) en un texto firmado por 423 grupos procedentes de 25 países.

Con "más de tres millones de aficionados" representados, estas organizaciones temen que una eventual luz verde de la UEFA, esperada para el 11 de septiembre, abra "una caja de Pandora con consecuencias imprevisibles e irreversibles".

"Cada club, cada selección nacional, cada grupo de aficionados en el mundo podría ver a su equipo deslocalizado al otro lado del mundo, para un partido o más", prosigue su comunicado, denunciando "una perversión del fútbol".

A baja intensidad, este proyecto ha superado varios obstáculos durante los últimos meses, con el apoyo dado por las federaciones española e italiana a la celebración de Villarreal-Barcelona en Estados Unidos, el 20 de diciembre en Miami, y de AC Milan-Como en Australia, a principios de febrero de 2026 en Perth.

LaLiga intenta desde 2018 deslocalizar encuentros en Estados Unidos, sede de su socio comercial Relevent Sports, y se había enfrentado a la oposición de la federación española, que ahora apoya la iniciativa.

Por su parte, la Serie A argumenta la imposibilidad de usar a principios de febrero el estadio milanés de San Siro, que albergará la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, pero también el deseo de "dar a conocer a nuevos públicos la excelencia del fútbol italiano".

"Nuestros clubes no son ni empresas de entretenimiento ni circos itinerantes", replica Football Supporters Europe, para quien una deslocalización "corre el riesgo de entregar nuestros clubes y nuestras ligas a la voluntad de regímenes autoritarios o fondos buitres".

Las Supercopas de España e Italia ya se celebran en Arabia Saudita, después de ediciones anteriores en Marruecos, Catar, China y Libia en el caso italiano, pero los campeonatos hasta ahora siempre habían permanecido dentro de sus fronteras.

cfe/bde/pm/mcd