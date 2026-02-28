Aficionados mexicanos viven momento de tranquilidad con trofeo de FIFA tras días de violencia

GUADALAJARA, 28 feb - Cientos de aficionados mexicanos vivieron el sábado un momento de tranquilidad al admirar el trofeo de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA, una semana después de presenciar acontecimientos de violencia que se suscitaron en el país

La captura y muerte el domingo de Nemesio "El Mencho" Oseguera, el capo narco más buscado del país, derivó en incidentes violentos como quema de vehículos y comercios, principalmente en Guadalajara, capital del estado Jalisco, donde se ubica el estadio Akron, una de las sedes de la Copa del Mundo y donde se expone el trofeo

En medio de rondines del ejército mexicano, la guardia nacional y la policía del estado de Jalisco, el trofeo llegó al estadio Akron, en el municipio de Zapopan, parte de la zona metropolitana de Guadalajara

"Desde esta tribuna podemos afirmar que México está en paz, hay tranquilidad para disfrutar el fútbol. Agradecer a la FIFA, a los organizadores y al gobierno de Jalisco, la confianza, la coordinación con el gobierno de México, así como la relación que mantenemos para hacer de este evento internacional una gloriosa experiencia", dijo la ministra de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la presentación del trofeo en la que estuvieron los ex futbolistas Hugo Sánchez y Roqué Junior

En la exposición, además del trofeo, se pueden ver varios objetos de Mundiales anteriores como balones y uniformes

"Creo que es más grande la pasión por el fútbol que todo lo demás, así que bienvenidos a todos. Yo creo que se toman las medidas que se necesitan, se han estado preparando desde hace tiempo, así que no veo por qué no se podría realizar aquí (Mundial)", dijo a Reuters Beny Martínez, un aficionado que asistió a la presentación del trofeo

El estadio Akron será sede de uno de los repechajes para el Mundial que disputarán las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo entre el 26 y el 31 de marzo

Además, albergará cuatro partidos de la primera ronda de la Copa del Mundo

"Hoy Jalisco está de pie, está trabajando, va a ser la sede más mexicana y la mejor sede mundialista, y esto se debe a la valentía y al trabajo de su gente, hoy quiero hacer un gran agradecimiento al pueblo de Jalisco, que fue solidario y extraordinariamente responsable en los sucesos que vivimos. Hoy Jalisco, no tengo duda, está consolidándose como la sede más mexicana del Mundial", dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

El trofeo se mantendrá en Guadalajara hasta el próximo 2 de marzo para luego viajar a otras ciudades mexicanas, entre ellas otra de las sedes, Monterrey, y recalar en la tercera sede, Ciudad de México en junio

"Creo que aunque va a estar en Estados Unidos, en Canadá y en México, México es más escandaloso, es más alegre y, sin duda alguna, es mejor anfitrión", dijo Julián Lili, otro aficionado que asistió a la exhibición. (Reporte de Reuters Television. Escrito por Carlos Calvo Pacheco)