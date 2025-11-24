Aficionados piden a clubes de Liga Premier congelar precios de las entradas

LONDRES (AP) — Grupos de aficionados han instado a los clubes de la Liga Premier a congelar los precios de las entradas para las próximas dos temporadas, compartir datos de precios y mantener conversaciones con grupos de seguidores.

Más de 100 grupos firmaron una carta, publicada por la Asociación de Aficionados al Fútbol el lunes, que afirmaba que la lealtad de los aficionados "no debería maximizarse para obtener ganancias".

"El fútbol es para todos. El aumento de precios está dificultando que los aficionados habituales, especialmente las generaciones más jóvenes y las comunidades de clase trabajadora, asistan a los partidos", se lee en la carta. "Una pausa en el aumento de precios nos da la oportunidad de asegurarnos de que el fútbol siga siendo inclusivo y accesible para todos".

Diecinueve de los 20 clubes de primera división aumentaron los precios para la temporada 2024-25 y 13 lo hicieron en esta campaña.

No aumentar los precios para las temporadas 2026-27 y 2027-28 detendría la "carrera armamentista", argumentaron los grupos de aficionados.

"Sabemos que algunos clubes se preocupan por mantener los precios si sus rivales continúan subiéndolos. Por eso se necesita una pausa a nivel de toda la Liga Premier. Detiene el ciclo constante de aumentos y permite tiempo para encontrar un enfoque más justo y transparente que no siga cargando la carga sobre los aficionados".

La carta señaló que el límite existente de £30 (US$39) para entradas de visitante "fue un acuerdo histórico que demostró que los clubes y los aficionados pueden trabajar juntos para lograr un cambio positivo. Mostró que valorar a tus seguidores fortalece el juego, y es algo que debe continuar".

