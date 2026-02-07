Afiliado a Estado Islámico reivindica atentado suicida con 31 muertos en mezquita chií en Pakistán

ISLAMABAD (AP) — Una filial del grupo extremista Estado Islámico se atribuyó durante la noche la autoría de un ataque suicida en el interior de una mezquita chií a las afueras de la capital de Pakistán que dejó al menos 31 fallecidos y 169 heridos, mientras los dolientes se reunían el sábado bajo estrictas medidas de seguridad en el mismo lugar para los funerales de las víctimas

La rama regional de EI, llamada Estado Islámico en Pakistán, reclamó la responsabilidad en un comunicado publicado por su agencia noticiosa, Amaq. De acuerdo con la nota, el atacante llegó, abrió fuego contra los guardias de seguridad que intentaron detenerlo en la puerta principal y detonó su chaleco explosivo tras llegar a la puerta interior de la mezquita

Estado Islámico sugirió que considera a los chiíes paquistaníes objetivos legítimos, calificándolos de "reserva humana" que proporciona reclutas a las milicias chiíes que combaten contra la milicia radical en Siria

El ataque del viernes fue el más letal en Islamabad desde un atentado suicida en el Hotel Marriott que mató a 63 personas e hirió a más de 250 en 2008. En noviembre, un suicida se cobró la vida de 12 personas al inmolarse en el exterior de tribunal en la capital

El último incidente se produce mientras el gobierno del primer ministro, Shehbaz Sharif, hace frente a un repunte de los ataques insurgentes en todo el país. Según las autoridades, el atacante era un ciudadano paquistaní que había viajado recientemente a Afganistán

Varios sospechosos, entre los que estaban el hermano, la madre y otros familiares del suicida, fueron arrestados en redadas nocturnas en Islamabad y en el noroeste del país, y un policía murió en la operación, agregaron las autoridades

Más de 2.000 personas se congregaron mientras los ataúdes de los fallecidos eran llevados a la mezquita para los funerales. Altos cargos del gobierno y líderes de la comunidad chií asistieron a los funerales de alrededor de una docena de víctimas. Los de las demás se celebrarán en sus ciudades natales

Estado Islámico es una milicia radical suní que ha atacado a la minoría chií paquistaní en el pasado, aparentemente con el objetivo de avivar las divisiones sectarias en la nación de mayoría suní. En 2022 reclamó la autoría de un atentado suicida en una mezquita chií de la ciudad noroccidental de Peshawar que causó al menos 56 fallecidos y 194 heridos

El ministro de Defensa, Khawaja Mohammad Asif, dijo a reporteros el viernes que el ataque indica que los insurgentes con base en Pakistán que operan desde Afganistán podían atacar incluso la capital

Sus declaraciones provocaron una respuesta contundente del gobierno talibán de Afganistán

En un comunicado, el Ministerio de Defensa afgano condenó el ataque a la mezquita en Islamabad y apuntó que el ministro paquistaní de Defensa había vinculado “irresponsablemente” el ataque a Kabul. Pakistán suele acusar a Afganistán —donde el Talibán regresó al poder en agosto de 2021— de dar cobijo a insurgentes, incluyendo a miembros del Talibán paquistaní. Kabul niega las acusaciones

El atentado en la mezquita también fue condenado por la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea

Sharif dijo que estaba agradecido por los mensajes y apoyo recibidos "de todo el mundo" tras lo que calificó como un "desgarrador ataque suicida en Islamabad". Además, indicó que el respaldo internacional seguía siendo fundamental para los esfuerzos antiterroristas de Pakistán y prometió que los autores serían llevados ante la justicia

Aunque la capital ha registrado relativamente pocos ataques en comparación con otras regiones, el país ha experimentado un reciente repunte de la violencia militante. Gran parte se ha atribuido a separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, un grupo independiente aunque aliado del afgano

